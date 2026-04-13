Lluvias y condiciones secas: así estarán las temperaturas por departamento en Honduras

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) informó que para este lunes 13 de abril predominarán condiciones mayormente secas en gran parte del territorio nacional, aunque no se descartan algunas precipitaciones aisladas en zonas específicas del país.
De acuerdo con el pronóstico, el viento proveniente del este y noreste estará transportando humedad desde el mar Caribe, lo que generará lluvias y chubascos débiles y dispersos principalmente en las regiones nororiental y oriental de Honduras.
Asimismo, se esperan precipitaciones aisladas en sectores del norte y centro del país, mientras que el resto del territorio mantendrá condiciones estables, con cielos parcialmente nublados a despejados.
Las temperaturas continuarán siendo cálidas durante el mediodía y las primeras horas de la tarde, generando una sensación térmica elevada, especialmente en las zonas del sur y occidente del país.
En el departamento de El Paraíso se prevén temperaturas máximas de 28 grados y mínimas de 19, con probabilidad de lluvias aisladas a lo largo del día.
Para Francisco Morazán, se esperan máximas de 29 grados y mínimas de 19, con condiciones secas y sin probabilidad de precipitaciones.
En Gracias a Dios, las temperaturas alcanzarán máximas de 31 grados y mínimas de 24, con probabilidad de lluvias debido a la influencia de la humedad proveniente del Caribe.
Por su parte, Intibucá registrará un clima más fresco, con máximas de 23 grados y mínimas de 14, sin probabilidad de lluvias.
En departamentos como Islas de la Bahía y La Paz se esperan máximas de 31 grados, con mínimas de 25 y 20 grados respectivamente, ambos con condiciones secas y sin lluvias.
Finalmente, zonas como Choluteca y Valle presentarán las temperaturas más elevadas, alcanzando hasta 39 y 38 grados, respectivamente, mientras que en departamentos como Yoro y Santa Bárbara existe probabilidad de lluvias, en contraste con regiones como Cortés, Copán y Comayagua donde predominará un clima mayormente soleado.