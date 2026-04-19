“Cómo se aprende a vivir con este dolor": desgarrador mensaje de tía del tiktoker Hernán Martínez

Tegucigalpa, Honduras.- La consternación y el luto embargan a la familia Martínez tras la trágica pérdida del joven creador de contenido Hernán Martínez, quien falleció el pasado sábado a consecuencia de un aparatoso accidente vial que sufrió el miércoles en la capital.
Entre las muestras de pesar está el estremecedor mensaje de su tía, Christa Martínez, quien utilizó sus plataformas digitales para expresar el profundo vacío que deja la partida de quien consideraba más que un sobrino.
A través de una sentida historia en su cuenta oficial de Instagram, le dedicó unas palabras que reflejan la cercana y sólida relación que mantenía con el joven tiktoker. Confesó encontrarse "destrozada", describiendo a Hernán no solo como su sobrino, sino como su mejor amigo y su "niño". Sus palabras dejan en evidencia el fuerte vínculo afectivo que se fracturó tras el fatal percance en el anillo periférico.
Uno de los fragmentos más conmovedores de su declaración se centra en las rutinas cotidianas que compartían. Martínez relató con nostalgia cómo, antes de dormir, ambos dedicaban tiempo a conversar y planificar el futuro. “Cada noche nos quedábamos platicando, compartiendo momentos que ahora daría todo por volver a vivir”, escribió la tía del tiktoker, subrayando que la tragedia truncó una serie de sueños y proyectos que el joven tenía por delante.
En su mensaje, ella admitió que el sentimiento de pérdida es de una intensidad desconocida hasta ahora para ella y lanzó una pregunta al aire que refleja el duelo por la que atraviesa la familia: “No sé cómo seguir adelante con este vacío tan grande”. Con una vulnerabilidad notable, pidió guía a quienes han atravesado por algo similar que le digan cómo se aprende a convivir con un dolor tan grande.
Los restos del joven reciben el último adiós este domingo en Cofradía, Cortés, el lugar que lo vio crecer, y mañana lunes 20 de abril será su sepelio a las 2 de la tarde.