“Cómo se aprende a vivir con este dolor": desgarrador mensaje de tía del tiktoker Hernán Martínez

Tegucigalpa, Honduras.- La consternación y el luto embargan a la familia Martínez tras la trágica pérdida del joven creador de contenido Hernán Martínez, quien falleció el pasado sábado a consecuencia de un aparatoso accidente vial que sufrió el miércoles en la capital.

Entre las muestras de pesar está el estremecedor mensaje de su tía, Christa Martínez, quien utilizó sus plataformas digitales para expresar el profundo vacío que deja la partida de quien consideraba más que un sobrino.

A través de una sentida historia en su cuenta oficial de Instagram, le dedicó unas palabras que reflejan la cercana y sólida relación que mantenía con el joven tiktoker. Confesó encontrarse "destrozada", describiendo a Hernán no solo como su sobrino, sino como su mejor amigo y su "niño". Sus palabras dejan en evidencia el fuerte vínculo afectivo que se fracturó tras el fatal percance en el anillo periférico.