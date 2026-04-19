“En mi corazón nunca va a morir mi hijo": mamá de tiktoker Hernán Martínez en su velorio

Tegucigalpa, Honduras.– Con resignación y luto, Cofradía, Cortés, es testigo del dolor que ha dejado la muerte del joven tiktoker Hernán Martínez, cuyo velatorio se desarrolla este domingo mientras su cuerpo es trasladado desde Tegucigalpa hacia su hogar, el lugar donde creció.

Durante el velorio, su madre, Yessenia Leiva, expresó entre lágrimas el vacío que deja la partida de su hijo, a quien describió como un joven respetuoso y especial, muy querido tanto en su entorno cercano como entre sus seguidores en redes sociales.

“Quiero darle las gracias a los seguidores de mi hijo”, manifestó conmovida, al tiempo que recordó los momentos familiares que compartían. Relató que cada domingo almorzaban juntos, siempre, era una tradición, que este día quedó marcada por la ausencia. “Todos los domingos estaba conmigo para la hora del almuerzo, hoy también iba a venir”, dijo en declaraciones al canal HCH.