“En mi corazón nunca va a morir mi hijo": mamá de tiktoker Hernán Martínez en su velorio

Tegucigalpa, Honduras.– Con resignación y luto, Cofradía, Cortés, es testigo del dolor que ha dejado la muerte del joven tiktoker Hernán Martínez, cuyo velatorio se desarrolla este domingo mientras su cuerpo es trasladado desde Tegucigalpa hacia su hogar, el lugar donde creció.
Durante el velorio, su madre, Yessenia Leiva, expresó entre lágrimas el vacío que deja la partida de su hijo, a quien describió como un joven respetuoso y especial, muy querido tanto en su entorno cercano como entre sus seguidores en redes sociales.
“Quiero darle las gracias a los seguidores de mi hijo”, manifestó conmovida, al tiempo que recordó los momentos familiares que compartían. Relató que cada domingo almorzaban juntos, siempre, era una tradición, que este día quedó marcada por la ausencia. “Todos los domingos estaba conmigo para la hora del almuerzo, hoy también iba a venir”, dijo en declaraciones al canal HCH.
Leiva también evocó el vínculo cercano que mantenía con el joven creador de contenido. “Mi hijo hoy descansa en los brazos del Creador, era un hombre súper especial, respetuoso, él me cuidaba como a una niña”, expresó.
Con resignación, pero aferrada al recuerdo de su hijo, añadió: “En mi corazón nunca va a morir mi hijo, solo se me adelantó, pero sé que él me está esperando”.
El cuerpo de Hernández Martínez será velado este día en su comunidad, donde familiares, amigos y seguidores continúan llegando para rendirle homenaje. Según informó su madre, el lunes se procederá a su sepultura.
La muerte del joven ha generado múltiples muestras de solidaridad en redes sociales, donde era conocido por su contenido y cercanía con sus seguidores, quienes hoy lamentan su partida.