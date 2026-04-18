La última publicación de Hernán Martínez, el tiktoker hondureño que murió tras fatal accidente

Tegucigalpa, Honduras.- El hondureño Hernán Martínez era un creador de contenido bastante activo, tanto así que subía al menos tres videos a la semana en sus redes sociales.
Una de sus últimas publicaciones fue una en colaboración con Meat House, empresa de su familia, en la que aparece junto a un robot.
Se trata de un reel en el que aparece yendo a dejar un pedido a una colonia "peligrosa", pero a Hernán nada le parece peligroso, según dejan claro en el video.
Mientras Hernán espera que le traigan el pago, el pedido es robado por un robot, sí, un robot, con el que termina peleando por la caja del pedido.
Este clip se viralizó con más de 253 mil reproducciones y con más de cinco mil likes.
El catracho se hizo viral en las redes gracias a sus ocurrencias para hacer videos y promocionar la carnicería de su familia, de la cual es dueña su tía Christa Martínez.
Su muerte ha generado mucha tristeza en las redes sociales, donde quienes se rieron viendo sus videos se han sumado a los pésame para la familia Martínez.