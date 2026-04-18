La última publicación de Hernán Martínez, el tiktoker hondureño que murió tras fatal accidente

Tegucigalpa, Honduras.- El hondureño Hernán Martínez era un creador de contenido bastante activo, tanto así que subía al menos tres videos a la semana en sus redes sociales.

Una de sus últimas publicaciones fue una en colaboración con Meat House, empresa de su familia, en la que aparece junto a un robot.

Se trata de un reel en el que aparece yendo a dejar un pedido a una colonia "peligrosa", pero a Hernán nada le parece peligroso, según dejan claro en el video.