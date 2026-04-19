Así ocurrió el brutal accidente que provocó la muerte del tiktoker Hernán Martínez

Tegucigalpa, Honduras.- El terrible accidente que derivó en la muerte del tiktoker hondureño Hernán Martínez, el pasado miércoles en el anillo periférico de la capital, quedó captado en video.

Una de las tomas, captadas desde una estación gasolinera ubicada al otro lado del sitio del accidente, muestra a varios automotores circular por la vía en horas de la noche cuando de repente una bola de fuego se enciende.

Según las imágenes, el vehiculo circulaba a la par de otro cuando terminó impactando fuertemente contra un frondoso árbol. En el vehículo viajaba Hernán junto a otras personas, "él no iba conduciendo, no iban tomando, iba de copiloto", según reveló su madre en declaraciones al canal HCH.