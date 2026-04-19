Así ocurrió el brutal accidente que provocó la muerte del tiktoker Hernán Martínez

Tegucigalpa, Honduras.- El terrible accidente que derivó en la muerte del tiktoker hondureño Hernán Martínez, el pasado miércoles en el anillo periférico de la capital, quedó captado en video.
Una de las tomas, captadas desde una estación gasolinera ubicada al otro lado del sitio del accidente, muestra a varios automotores circular por la vía en horas de la noche cuando de repente una bola de fuego se enciende.
Según las imágenes, el vehiculo circulaba a la par de otro cuando terminó impactando fuertemente contra un frondoso árbol. En el vehículo viajaba Hernán junto a otras personas, "él no iba conduciendo, no iban tomando, iba de copiloto", según reveló su madre en declaraciones al canal HCH.
Tras el brutal choque, el carro quedó completamente destruido en la parte frontral, sobre todo en el lado donde viajaba el joven tiktoker, lo que lo dejó con las peores lesiones que al final le costaron la vida.
Otro video, captado desde un car-wash al lado del carril donde ocurrió el accidente, muestra el momento justo en el que el vehículo impacta contra el árbol a la orilla del anillo periférico.
Hernán Martínez sufrió serias lesiones en su cabeza al momento de la colisión, por lo que permaneció desde la noche del miércoles hasta el sábado interno en Cuidados Intensivos hasta que se confirmó su deceso.
El joven tiktoker es despedido este domingo en su natal Cofradía, Cortés, entre el dolor y cariño de sus familiares, amigos y vecinos.