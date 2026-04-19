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Hernán Martínez viajaba a Tegucigalpa para inaugurar un local cuando sufrió el accidente

El creador de contenido murió tras varios días hospitalizado luego de un accidente en el Anillo Periférico; este domingo es velado en Cofradía

  • Actualizado: 19 de abril de 2026 a las 08:43
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El velatorio del creador de contenido Hernán Martínez se realiza este domingo en Cofradía, Cortés, luego de su fallecimiento el sábado 18 de abril a causa de una lesión cerebral derivada de un accidente de tránsito en Tegucigalpa.

 Foto: redes sociales
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Martínez había viajado a la capital para inaugurar una carnicería, un emprendimiento familiar, cuando ocurrió el percance vial el pasado miércoles 15 de abril en el Anillo Periférico, según confirmaron familiares en HCH.

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Según el informe preliminar de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), el accidente se produjo por exceso de velocidad y no involucró a otros vehículos.

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Las autoridades descartaron una colisión provocada por terceros.

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Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), explicó que el conductor perdió el control del automotor. Añadió que una posible distracción al volante, asociada al uso del teléfono móvil, figura entre las hipótesis del hecho.

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Tras permanecer varios días hospitalizado, Martínez murió debido a la gravedad de las heridas que sufrió en el incidente.

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Su madre, Yessenia Leiva, expresó: “En mi corazón nunca va a morir mi hijo, solo se me adelantó, pero sé que él me está esperando”.

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La periodista y presentadora Carolina Lanza también lamentó el fallecimiento: "Te recordaremos siempre como ese muchacho alegre, trabajador y lleno de luz. Dejaste huellas bonitas en cada persona que tuvo la dicha de conocerte".

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Hernán se desempeñaba como creador de contenido y también administraba la carnicería del negocio familiar, llamado Meathouse. Según relató su madre, desde niño mostró interés por el trabajo.

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Su muerte ha causado conmoción en redes sociales, así como entre sus seguidores, familiares y personas que lo conocieron.

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