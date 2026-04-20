Distrito Central logra reducir en 70% áreas afectadas por incendios forestales

Tegucigalpa, Honduras.- La cantidad de hectáreas afectadas por incendios forestales en el Distrito Central presentó una reducción del 70% en comparación con el mismo período de 2025, según datos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.

El alcalde capitalino Juan Diego Zelaya destacó que la disminución refleja una mejora en la coordinación interinstitucional y en las acciones de prevención y control ejecutadas durante la actual temporada seca.

“292 hectáreas (afectadas en el último incendio registrado en la Montañita, Tatumbla) , pero se logró controlar. Y para darles algunos números, porque esta lucha comenzó allá en la zona de amortiguamiento de La Tigra, cuando comenzó la temporada de incendios y nos comprometimos todos a coordinar esfuerzos”, expresó Zelaya.

De acuerdo con el funcionario, a la misma fecha del año anterior se contabilizaban alrededor de 4,900 hectáreas consumidas por el fuego, mientras que en 2026 la cifra ronda poco más de 1,000 a 1,100 hectáreas.

Las autoridades atribuyen esta reducción a la respuesta oportuna de los cuerpos de socorro, así como al trabajo articulado entre diversas instituciones del Estado y voluntarios comunitarios.

"Eso significa un 70% de reducción de hectáreas quemadas en comparación año con año. Eso es lo único que demuestra una coordinación efectiva entre todas las instituciones que están aquí", afirmó Zelaya.

Entre las entidades que han participado activamente en las labores de combate a incendios se encuentran las Fuerzas Armadas, el Cuerpo de Bomberos, Copeco, el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y comités locales de emergencia.

El alcalde también recordó que la temporada de incendios aún no concluye, ya que abril y mayo son considerados los meses más críticos debido a las condiciones climáticas.

"Faltan 10 días de abril, que son los más duros. Abril es el mes más duro en el tema de incendios y esto no se puede detener ni se para todavía", advirtió.