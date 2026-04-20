Distrito Central logra reducir en 70% áreas afectadas por incendios forestales

Tegucigalpa, Honduras.- La cantidad de hectáreas afectadas por incendios forestales en el Distrito Central presentó una reducción del 70% en comparación con el mismo período de 2025, según datos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.
El alcalde capitalino Juan Diego Zelaya destacó que la disminución refleja una mejora en la coordinación interinstitucional y en las acciones de prevención y control ejecutadas durante la actual temporada seca.
“292 hectáreas (afectadas en el último incendio registrado en la Montañita, Tatumbla) , pero se logró controlar. Y para darles algunos números, porque esta lucha comenzó allá en la zona de amortiguamiento de La Tigra, cuando comenzó la temporada de incendios y nos comprometimos todos a coordinar esfuerzos”, expresó Zelaya.
De acuerdo con el funcionario, a la misma fecha del año anterior se contabilizaban alrededor de 4,900 hectáreas consumidas por el fuego, mientras que en 2026 la cifra ronda poco más de 1,000 a 1,100 hectáreas.
Las autoridades atribuyen esta reducción a la respuesta oportuna de los cuerpos de socorro, así como al trabajo articulado entre diversas instituciones del Estado y voluntarios comunitarios.
"Eso significa un 70% de reducción de hectáreas quemadas en comparación año con año. Eso es lo único que demuestra una coordinación efectiva entre todas las instituciones que están aquí", afirmó Zelaya.
Entre las entidades que han participado activamente en las labores de combate a incendios se encuentran las Fuerzas Armadas, el Cuerpo de Bomberos, Copeco, el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y comités locales de emergencia.
El alcalde también recordó que la temporada de incendios aún no concluye, ya que abril y mayo son considerados los meses más críticos debido a las condiciones climáticas.
"Faltan 10 días de abril, que son los más duros. Abril es el mes más duro en el tema de incendios y esto no se puede detener ni se para todavía", advirtió.
Además, hizo un llamado a la población para tomar conciencia y evitar acciones que puedan provocar incendios forestales, muchos de los cuales son causados por actividades humanas.
“No puede ser posible que mientras hombres y mujeres valientes arriesgan su vida para proteger el bosque, otros malos hondureños lo quemen. Eso tiene que cambiar”, cuestionó el edil.
Zelaya también instó al Congreso Nacional a revisar las sanciones y medidas legales: “Necesitamos ir más allá del control. La gente tiene que sentir que hay una responsabilidad de lo que hacen y que lo que hacemos aquí nos pasa factura también”, expresó.
El funcionario pidió además el apoyo de la ciudadanía para denunciar a los responsables, incluso de forma anónima, utilizando fotografías o información que permita identificar a los culpables.
“Yo no sé quiénes son, pero tal vez usted en su colonia sí sabe quiénes son, para que denuncien, señalen y digan esas son las personas que estaban metidas allá”, indicó.
Reafirmó que las autoridades mantendrán una vigilancia permanente durante el resto de la temporada, con el objetivo de proteger los bosques que rodean la capital.