Más de 325,000 hectáreas están en riesgo por incendios forestales este verano

Tegucigalpa, Honduras.- Con la llegada del verano Honduras registra un incremento en los incendios forestales, y para este 2026 más de 325,000 hectáreas de bosque están en riesgo muy alto ante los siniestros. De acuerdo al mapa de susceptibilidades a incendios forestales esa cifra representa el 2.92% del total de hectáreas que tiene el país. Los departamentos de Francisco Morazán, Valle, Choluteca, El Paraíso, Comayagua, Ocotepeque y Gracias a Dios son los que tienen más riesgo de sufrir afectaciones, debido a factores como altas temperaturas, sequía y acumulación de material vegetal seco. Lamentablemente en Francisco Morazán ya comenzaron a registrarse siniestros, a la fecha el departamento contabiliza mas de 90 incendios que han dejo daños en más de 500 hectáreas de bosque.

De acuerdo con datos del Instituto de Conservación Forestal (ICF), en Honduras se registra un acumulado de cerca de 150 incendios forestales, que han dejado una cobertura afectada de más de 2,000 hectáreas, concentrándose en su mayoría fuera de áreas protegidas. Es decir que los incendios que se reportan en el departamento representan el 66% del total de hectáreas afectadas por incendios en Honduras. Particularmente, en zonas cercanas a la capital, como San Matías y Zambrano, se han identificado focos recurrentes de incendios, principalmente asociados a quemas en áreas cercanas a carreteras y zonas pobladas, manifestó el titular del Instituto de Conservación Forestal (ICF), José Armando Ramírez. Las estadísticas muestran que después de Francisco Morazán; en Intibucá, Choluteca y El Paraíso es donde se concentra la mayor cantidad de incendios y superficie dañada.

El funcionario explicó que una de las principales causas de los incendios forestales son las quemas de zacateras, que suelen salirse de control y terminar afectando zonas boscosas. "Estas se generan cerca de carreteras o centros poblacionales y se propagan hasta la parte boscosa, afectando los recursos naturales", indicó. A pesar de que en los últimos días se ha registrado una leve disminución de incendios debido a cambios en las condiciones climáticas, las autoridades consideran que esta mejoría es temporal. Ante la llegada de la Semana Santa, las autoridades aseguraron que refuerzan las acciones de prevención y control. "Hemos coordinado por medio de la Comisión Nacional de Protección Forestal, donde se integran instituciones como Copeco, Bomberos, municipalidades y Sedena, así como manejadores de áreas protegidas y dueños de bosques privados", explicó el funcionario.