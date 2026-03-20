Honduras nunca ha aplicado un juicio político: ¿Qué se necesita para aprobarlo en el CN?

A solicitud de la plataforma Defensores por la Democracia, Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), es uno de los funcionarios que podría someterse a juicio político, esto debido a que algunos sectores lo consideran responsable de intentar sabotear las elecciones del 30 de noviembre de 2025. Y es que Marlon dejó de asistir a las sesiones del pleno y acusó a sus compañeras consejeras de tramar un plan contra la democracia.