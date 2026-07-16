  1. Inicio
  2. · Sucesos

Motociclista muere tras quedar bajo las llantas de una rastra en Choloma, Cortés

Un joven motociclista perdió la vida este jueves tras sufrir un aparatoso accidente vial en la vuelta del Cura, en Choloma, Cortés

  • Actualizado: 16 de julio de 2026 a las 10:05
Motociclista muere tras quedar bajo las llantas de una rastra en Choloma, Cortés

La víctima quedó bajo las llantas de una rastra involucrada en el percance.

 Foto: Héctor Paz/ Opsa

Choloma, Honduras.- Un aparatoso accidente dejó como resultado una persona muerta en Choloma, Cortés.

El accidente ocurrió en la vuelta del Cura, en Choloma, Cortés.

El percance se registró entre una rastra y un motociclista. La escena fue impactante, ya que el cuerpo de la víctima quedó bajo las llantas del pesado vehículo.

Cisterna sufre aparatoso volcamiento y aplasta un vehículo en anillo periférico
Un fatal accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista en Choloma, Cortés.

Un fatal accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista en Choloma, Cortés.

 (Foto: Héctor Paz/ Opsa)

El joven que perdió la vida se transportaba en su motocicleta y portaba un casco de color negro con azul celeste.

Capturan a motociclista por realizar maniobras imprudentes en bulevar de la capital

Las placas que portaba la motocicleta de la víctima son JBN-9296.

Varias personas que transitaban por la zona se detuvieron para observar lo ocurrido y alertar a las autoridades.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del accidente y acordonaron la escena, a la espera del personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico.

Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre cómo ocurrió el aparatoso accidente que cobró la vida del joven.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias