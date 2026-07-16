Motociclista muere tras quedar bajo las llantas de una rastra en Choloma, Cortés

El percance se registró entre una rastra y un motociclista. La escena fue impactante, ya que el cuerpo de la víctima quedó bajo las llantas del pesado vehículo.

El accidente ocurrió en la vuelta del Cura, en Choloma, Cortés.

Choloma, Honduras.- Un aparatoso accidente dejó como resultado una persona muerta en Choloma, Cortés.

El joven que perdió la vida se transportaba en su motocicleta y portaba un casco de color negro con azul celeste.

Las placas que portaba la motocicleta de la víctima son JBN-9296.

Varias personas que transitaban por la zona se detuvieron para observar lo ocurrido y alertar a las autoridades.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del accidente y acordonaron la escena, a la espera del personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico.

Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre cómo ocurrió el aparatoso accidente que cobró la vida del joven.