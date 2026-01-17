Entre las llantas de una rastra: Motociclista muere atropellado en el bulevar FF AA

Un motociclista perdió la vida este sábado -17 de enero- tras impactar contra un pesado vehículo en el bulevar Fuerzas Armadas de Tegucigalpa.
El accidente vial ocurrió a la altura de la colonia 21 de febrero, en el Distrito Central, según reportes preliminares.
Producto del fuerte impacto, el conductor de la motocicleta falleció en el lugar de los hechos.
La escena fue descrita como trágica por las múltiples personas que transitaban por la zona.
Hasta el momento, se desconoce la identidad del fallecido, quien no portaba documentos visibles.
En el mismo percance, otro acompañante resultó gravemente herido.
El herido fue trasladado de emergencia al Hospital Escuela, donde recibe atención médica especializada.
Agentes de tránsito se desplazaron al sitio para acordonar el área y realizar las investigaciones correspondientes.
Este hecho se suma a otro accidente similar ocurrido ayer en la zona de Loarque.
En ese percance anterior, perdió la vida el conductor identificado como Carlos Aquino, elevando la cifra de víctimas por accidentes viales.