  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Entre las llantas de una rastra: Motociclista muere atropellado en el bulevar FF AA

El ahora occiso se conducía en su motocicleta cuando perdió el control e impactó con la parte trasera de una rastra. El hombre quedó atrapado entre las llantas

  • Actualizado: 17 de enero de 2026 a las 13:46
Entre las llantas de una rastra: Motociclista muere atropellado en el bulevar FF AA
1 de 10

Un motociclista perdió la vida este sábado -17 de enero- tras impactar contra un pesado vehículo en el bulevar Fuerzas Armadas de Tegucigalpa.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Entre las llantas de una rastra: Motociclista muere atropellado en el bulevar FF AA
2 de 10

El accidente vial ocurrió a la altura de la colonia 21 de febrero, en el Distrito Central, según reportes preliminares.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Entre las llantas de una rastra: Motociclista muere atropellado en el bulevar FF AA
3 de 10

Producto del fuerte impacto, el conductor de la motocicleta falleció en el lugar de los hechos.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Entre las llantas de una rastra: Motociclista muere atropellado en el bulevar FF AA
4 de 10

La escena fue descrita como trágica por las múltiples personas que transitaban por la zona.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Entre las llantas de una rastra: Motociclista muere atropellado en el bulevar FF AA
5 de 10

Hasta el momento, se desconoce la identidad del fallecido, quien no portaba documentos visibles.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Entre las llantas de una rastra: Motociclista muere atropellado en el bulevar FF AA
6 de 10

En el mismo percance, otro acompañante resultó gravemente herido.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Entre las llantas de una rastra: Motociclista muere atropellado en el bulevar FF AA
7 de 10

El herido fue trasladado de emergencia al Hospital Escuela, donde recibe atención médica especializada.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Entre las llantas de una rastra: Motociclista muere atropellado en el bulevar FF AA
8 de 10

Agentes de tránsito se desplazaron al sitio para acordonar el área y realizar las investigaciones correspondientes.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Entre las llantas de una rastra: Motociclista muere atropellado en el bulevar FF AA
9 de 10

Este hecho se suma a otro accidente similar ocurrido ayer en la zona de Loarque.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Entre las llantas de una rastra: Motociclista muere atropellado en el bulevar FF AA
10 de 10

En ese percance anterior, perdió la vida el conductor identificado como Carlos Aquino, elevando la cifra de víctimas por accidentes viales.

 Foto: Alex Pérez/ EL HERALDO
Cargar más fotos