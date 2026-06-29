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Motociclista muere tras chocar contra una rastra en El Porvenir

Gustavo de Jesús Cardoza Mencía, de 18 años, falleció tras impactar su motocicleta contra una rastra en la carretera CA-13

  • Actualizado: 29 de junio de 2026 a las 06:20
Motociclista muere tras chocar contra una rastra en El Porvenir

Foto en vida de Gustavo de Jesús Cardoza Mencía, joven de 18 años fallecido en la CA-13.

 Foto: Cortesía

El Porvenir, Atlántida.- La noche del domingo 28 de junio, un joven de apenas 18 años perdió la vida luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito en la carretera CA-13, a la altura de la aldea Caracas, en el municipio de El Porvenir, departamento de Atlántida.

La víctima fue identificada como Gustavo de Jesús Cardoza Mencía, quien se conducía en una motocicleta cuando, por causas que aún son investigadas por las autoridades, impactó contra la parte frontal de una rastra que transitaba por la zona.

Pobladores, cuerpos de socorro y agentes policiales se desplazaron hasta el lugar tras recibir la alerta sobre el accidente.

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Sin embargo, al momento de la llegada de las autoridades, el joven ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

De acuerdo con la información preliminar, la rastra involucrada portaba la placa TCJ-9936 y era conducida por Raúl Rubilio Fúnez Guifarro, quien fue retenido por las autoridades para efectos de investigación, mientras se determinan las circunstancias exactas en las que ocurrió el fatal percance.

Las diligencias iniciales permitieron establecer que la motocicleta en la que se transportaba la víctima ya no se encontraba en la escena cuando los equipos de investigación comenzaron el levantamiento correspondiente.

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La tragedia adquirió un tono aún más doloroso con la llegada de la madre del joven al lugar del accidente. Entre lágrimas y visiblemente afectada, la mujer lamentó la pérdida de su hijo.

Mientras tanto, agentes policiales realizaron el acordonamiento del área y recopilaron evidencias que permitan reconstruir la secuencia de los hechos y determinar si existieron factores adicionales que contribuyeron al accidente.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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