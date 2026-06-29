Motociclista muere tras chocar contra una rastra en El Porvenir

El Porvenir, Atlántida.- La noche del domingo 28 de junio, un joven de apenas 18 años perdió la vida luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito en la carretera CA-13, a la altura de la aldea Caracas, en el municipio de El Porvenir, departamento de Atlántida.

La víctima fue identificada como Gustavo de Jesús Cardoza Mencía, quien se conducía en una motocicleta cuando, por causas que aún son investigadas por las autoridades, impactó contra la parte frontal de una rastra que transitaba por la zona.

Pobladores, cuerpos de socorro y agentes policiales se desplazaron hasta el lugar tras recibir la alerta sobre el accidente.