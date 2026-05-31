Dos jóvenes mueren en fatal accidente contra rastra en Jutiapa, Atlántida

Atlántida, Honduras.-Dos jóvenes perdieron la vida en las últimas horas tras sufrir un fuerte accidente de tránsito en la carretera CA-13. ​

El percance fatal ocurrió a la altura de la aldea Ilamapa, en el municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida, luego que colisionaran la motocicleta con una rastra.

Las víctimas mortales fueron identificadas por las autoridades como: Daniel Aguilar y Delvin Hernández, quienes se transportaban a bordo de una motocicleta al momento de suscitarse el incidente.​

Según datos preliminares, el fuerte impacto alertó a los pobladores de la zona, quienes de inmediato intentaron brindarles los primeros auxilios.