Dos jóvenes mueren en fatal accidente contra rastra en Jutiapa, Atlántida

Atlántida, Honduras.-Dos jóvenes perdieron la vida en las últimas horas tras sufrir un fuerte accidente de tránsito en la carretera CA-13.
El percance fatal ocurrió a la altura de la aldea Ilamapa, en el municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida, luego que colisionaran la motocicleta con una rastra.
Las víctimas mortales fueron identificadas por las autoridades como: Daniel Aguilar y Delvin Hernández, quienes se transportaban a bordo de una motocicleta al momento de suscitarse el incidente.
Según datos preliminares, el fuerte impacto alertó a los pobladores de la zona, quienes de inmediato intentaron brindarles los primeros auxilios.
Con la esperanza de salvarles la vida, ambos jóvenes fueron subidos a un vehículo y trasladados de urgencia hacia el hospital regional Atlántida, en la ciudad de La Ceiba. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones sufridas, fueron reportados sin signos vitales en el camino, antes de ingresar al centro hospitalario.
Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se desplazaron al lugar del accidente para recabar indicios y deducir las responsabilidades correspondientes, así como determinar la dinámica de este suceso que hoy enluta a dos familias hondureñas.