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Dos jóvenes mueren en fatal accidente contra rastra en Jutiapa, Atlántida

Las víctimas mortales fueron identificadas por las autoridades como: Daniel Aguilar y Delvin Hernández

  • Actualizado: 31 de mayo de 2026 a las 13:48
Dos jóvenes mueren en fatal accidente contra rastra en Jutiapa, Atlántida

La unidad quedó completamente destruida tras el impacto con la rastra.

 Foto: Cortesía

Atlántida, Honduras.-Dos jóvenes perdieron la vida en las últimas horas tras sufrir un fuerte accidente de tránsito en la carretera CA-13. ​

El percance fatal ocurrió a la altura de la aldea Ilamapa, en el municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida, luego que colisionaran la motocicleta con una rastra.

Las víctimas mortales fueron identificadas por las autoridades como: Daniel Aguilar y Delvin Hernández, quienes se transportaban a bordo de una motocicleta al momento de suscitarse el incidente.​

Según datos preliminares, el fuerte impacto alertó a los pobladores de la zona, quienes de inmediato intentaron brindarles los primeros auxilios.

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Con la esperanza de salvarles la vida, ambos jóvenes fueron subidos a un vehículo y trasladados de urgencia hacia el hospital regional Atlántida, en la ciudad de La Ceiba. ​Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones sufridas, fueron reportados sin signos vitales en el camino, antes de ingresar al centro hospitalario.​

Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) se desplazaron al lugar del accidente para recabar indicios y deducir las responsabilidades correspondientes, así como determinar la dinámica de este suceso que hoy enluta a dos familias hondureñas.

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Redacción web
Carlos Molina

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