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Joven y su mascota mueren atropellados en la CA-13; el conductor huyó

​Un trágico accidente cobró la vida de Manuel de Jesús López, de 18 años, y la de su mascota la noche de ayer sábado en la carretera CA-13, a pocos metros de los juzgados de La Ceiba, Atlántida.

  • Actualizado: 28 de junio de 2026 a las 12:06
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