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Antonio, el perro rescatado de los escombros alimenta la esperanza de una familia en Cali

Cuando los rescatistas llevaban cerca de 48 horas removiendo toneladas de hierros retorcidos y concreto en las Torres del Limonar, en Cali, una señal de vida ilusionó a quienes seguían buscando entre los restos de uno de los edificios destruidos por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado lunes.

  • Actualizado: 12 de agosto de 2026 a las 07:08
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