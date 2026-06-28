Capturan a supuesto distribuidor de droga con cocaína y dinero en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida.- Un operativo de seguridad realizado en el barrio Inglés de La Ceiba, Atlántida, terminó con la captura de un hombre señalado como presunto distribuidor de droga, tras una intervención que dejó además el decomiso de varios indicios vinculados a actividades ilícitas.
La acción se desarrolló durante patrullajes móviles ejecutados por la Fuerza de Tarea Conjunta Atlántida (FTC-Atlántida), con apoyo de distintos batallones de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), que mantenían presencia en la zona como parte de labores de prevención.
En medio de estas operaciones, los agentes ubicaron al sospechoso y procedieron a su detención, luego de encontrarle en posesión de varios elementos que levantaron sospechas sobre su presunta vinculación con el tráfico de drogas.
Durante la inspección, las autoridades decomisaron 45 envoltorios plásticos con supuesta cocaína, además de una cantidad de dinero en efectivo en distintas denominaciones, tanto en moneda nacional como extranjera.
Entre lo incautado se reportaron 5,984 lempiras, 14 dólares estadounidenses, un teléfono celular y una motocicleta marca Ryder 300, elementos que quedaron bajo resguardo para el proceso investigativo.
Tras la detención, el hombre fue trasladado y puesto a disposición de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), donde continuará el procedimiento legal correspondiente por el supuesto delito de tráfico de drogas.
El caso se mantiene en investigación para determinar el origen de la sustancia decomisada y establecer el grado de responsabilidad del detenido dentro de la posible estructura de distribución.
Las autoridades indicaron que este tipo de operativos forman parte de las acciones de control que se desarrollan en distintos sectores de La Ceiba, con el objetivo de reducir la circulación de drogas en la zona.