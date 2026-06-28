Capturan a supuesto distribuidor de droga con cocaína y dinero en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida.- Un operativo de seguridad realizado en el barrio Inglés de La Ceiba, Atlántida, terminó con la captura de un hombre señalado como presunto distribuidor de droga, tras una intervención que dejó además el decomiso de varios indicios vinculados a actividades ilícitas.

La acción se desarrolló durante patrullajes móviles ejecutados por la Fuerza de Tarea Conjunta Atlántida (FTC-Atlántida), con apoyo de distintos batallones de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), que mantenían presencia en la zona como parte de labores de prevención.

En medio de estas operaciones, los agentes ubicaron al sospechoso y procedieron a su detención, luego de encontrarle en posesión de varios elementos que levantaron sospechas sobre su presunta vinculación con el tráfico de drogas.