Partió el carro en dos: accidente en anillo periférico donde murió una mujer

Un automóvil quedó partido prácticamente a la mitad tras impactar velozmente contra un poste del tendido eléctrico en el anillo periférico, a la altura de la colonia Arturo Quezada, en Tegucigalpa, dejando una víctima mortal. Las imágenes del aparatoso choque en la siguiente galería.
La violencia de la colisión dejó el vehículo completamente destruido, evidenciando la magnitud del accidente ocurrido durante la madrugada de este domingo.
Equipos del Cuerpo de Bomberos aseguraron la escena luego del fuerte choque que cobró la vida de una mujer de 36 años que viajaba como copiloto. La víctima respondía al nombre de Sayra Lizeth Flores Flores, además hay una persona herida que seria el conductor.
Los restos del automóvil permanecieron sobre la mediana del anillo periférico mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes tras el fatal percance.
El impacto contra un poste de energía eléctrica fue tan severo que el vehículo terminó destrozado, dejando una escena de devastación en la capital hondureña. Se tuvo que realizan labores de extricación para poder retirar el cuerpo de la víctima.
Bomberos y demás cuerpos de socorro atendieron la emergencia y verificaron que una de las ocupantes del automóvil falleció en el lugar del accidente.
La fuerza del choque redujo a chatarra el Toyota Corolla involucrado en el accidente registrado frente al muro perimetral del Instituto Japón, en el anillo periférico.
Los socorristas cortaron partes del automotor para facilitar el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones que determinarán las causas del siniestro vial.
Se desconoce en qué dirección viajaba el automotor, pues tras el choque quedó sobre la mediana del anillo periférico en el carril que conduce hacia la salida al norte, pero quedó con la parte frontal en dirección al sur.
Se desconoce además si el automotor se saltó la mediana desde el carril contrario o si fue por el impacto que quedó contravía.
Así quedó el vehículo involucrado en el trágico accidente que dejó una víctima mortal luego de estrellarse contra un poste, el cual cedió cayendo sobre la calzada.
La escena del accidente refleja la magnitud de la colisión registrada en el anillo periférico, donde una mujer perdió la vida y el vehículo quedó completamente destrozado tras chocar contra un poste.