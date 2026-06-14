Arrestan a integrante de la MS-13 en poder de más de 2 mil envoltorios de presunta droga

Tegucigalpa, Honduras.-Un integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13) fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en posesión de más de dos mil dosis de presunta droga.

La acción la ejecutaron los uniformados asignados a la Unidad Metropolitana de Investigación Criminal No. 23 (UMIC-23), en la aldea El Caimito del municipio de San Lorenzo, Valle.

El detenido es un hombre de 25 años de edad, de oficio comerciante, originario y residente en San Pedro Sula, Cortés.

Durante la intervención, los agentes decomisaron como evidencia 2,070 envoltorios que contenían una sustancia sólida, supuestamente crack.

Además, 520 envoltorios plásticos transparentes con hierba seca, presuntamente marihuana y ⁠375 bolsitas plásticas transparentes con polvo blanco, presuntamente cocaína.

También se le decomisó una motocicleta la que presuntamente era utilizada para el transporte y distribución de los estupefacientes y un teléfono celular, el que será sometido al análisis investigativo.

De acuerdo a las estimaciones preliminares, la droga decomisada tendría un valor aproximado de 600 mil lempiras en el mercado ilícito.

El sospechoso capturado fue remitido ante las autoridades del Ministerio Público (MP) por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública.

Los agentes que participaron en la captura, dieron a conocer que "la detención representa un golpe contra las redes de distribución de drogas que operan en la zona sur del país y continúan con el trabajo para combatir las estructuras criminales vinculadas al narcotráfico y otros delitos conexos".