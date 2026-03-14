En aldea de Talanga capturan a presunto miembro de la MS-13, con armas y droga

Tegucigalpa, Honduras.- Un presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), fue capturado por elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en el municipio de Talanga, al norte de Francisco Morazán.

El detenido es un hombre de 32 años de edad, conocido con el alias de "Iluminati", originario de la aldea El Ocotal, lugar en el que también residía y dónde fue capturado por las autoridades.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por los agentes de la DPI, el arrestado es miembro activo de la MS-13, y presuntamente ostenta el rango de “Traca”, uno de los estratos dentro de esa organización criminal, vinculado a la ejecución de actividades ilícitas dentro de la MS-13.