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En aldea de Talanga capturan a presunto miembro de la MS-13, con armas y droga

El hombre fue detenido en poder de una escopetad y una pistola automática. Además, con una cantidad de cocaína

  • Actualizado: 14 de marzo de 2026 a las 09:16
En aldea de Talanga capturan a presunto miembro de la MS-13, con armas y droga

El supuesto integrante de la MS-13, al ser aprehendido por los elementos de la Policía Nacional (PN).

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Un presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), fue capturado por elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en el municipio de Talanga, al norte de Francisco Morazán.

El detenido es un hombre de 32 años de edad, conocido con el alias de "Iluminati", originario de la aldea El Ocotal, lugar en el que también residía y dónde fue capturado por las autoridades.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por los agentes de la DPI, el arrestado es miembro activo de la MS-13, y presuntamente ostenta el rango de “Traca”, uno de los estratos dentro de esa organización criminal, vinculado a la ejecución de actividades ilícitas dentro de la MS-13.

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Evidencias

Durante el desarrollo de la operación policial, los policías lograron decomisar como evidencia constitutiva del delito: un arma de fuego tipo escopeta, marca Scort, una pistola marca Pietro Beretta, un cargador, siete proyectiles sin percutir y dos envoltorios plásticos con cocaína.

El detenido podría enfrentar cargos por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego de uso permitido y tráfico de drogas, en perjuicio del orden público y la salud pública del Estado de Honduras.

Tras su arresto, al sospechoso se le dieron a conocer sus derechos como detenido, conforme a lo establecido en la normativa legal vigente. Posteriormente, el imputado, junto con la evidencia decomisada, fue remitido al Ministerio Público (MP) para continuar con el proceso legal correspondiente.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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