Ministerio Público enviará comisión a EE UU para recopilar pruebas del crimen de Said Lobo

Cuadra Soto fue capturado en diciembre de 2025 en Nebraska, Estados Unidos, y según la información prorporcionada por las autoridades estadounidenses estaría vinculado al asesinato del hijo del exmandatario ocurrido en julio de 2022 al salir de una discoteca.

A través de un comunicado, el MP indicó que el Fiscal General, Johel Zelaya, instruyó "gestiones de asistencia judicial internacional ante las autoridades de los Estados Unidos con el objetivo de obtener información relacionada con las declaraciones brindadas por Gerson Cuadra Soto, alias "El Fantasma", integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13)".

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público informó que enviará una comisión de fiscales hacia Estados Unidos para obtener información relacionada a las declaraciones del expresidente Porfirio "Lobo" Sosa en las que confesó la orden de asesinar a su hijo Said Lobo f ue dada por el exmandatario Juan Orlando Hernández.

Por lo tanto, los fiscales que viajarán al extranjero están especializado en Delitos Contra la Vida para conocer de primera mano la información sobre la que Cuadra Soto brindó a la justicia estadounidense con el fin de profundizar en las invetigaciones del casi.

Según informó el presidente Lobo, tras sostener una reunión con el Fiscal General, el miembro de la MS-13 habría declarado ante la Oficina Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) ser parte del crimen, demás que la orden habría sido dada por Hernández.

“Mi hijo era un ciudadano americano y lógicamente es de interés de ellos (EE UU). Me dijeron que el señor Gerson Cuadra Soto declaró que era una orden de Juan Orlando Hernández”, reveló Lobo.

Añadió que “él (Gerson Cuadra Soto) declaró cuando lo capturaron y a raíz de eso el director del FBI dijo que era responsable de la muerte de mi hijo”.

El expresidente puntualizó que no puede dar por válida esta versión, por lo que espera una confirmación del Ministerio Público o de las autoridades estadounidenses.

“Lo que ellos dicen lógicamente tengo que corroborarlo bien. Lo que él (Gerson Cuadra Soto) declaró es que había sido por orden de Juan Orlando Hernández a raíz de un tema de mi hijo (Fabio Lobo) de declarar en su juicio, por eso vengo a la Fiscalía”.

Por su parte, Juan Orlando Hernández que es “absolutamente falso” que él ordenara el crimen contra Said Lobo, pues él en ese momento se enocntraba detenido en una prisión federal en Brooklyn, en Nueva York.

En el pronunciamiento, la familia de JOH presentó una relación documentada de acontecimientos con el propósito de que el Ministerio Público investigue, bajo el principio de objetividad, y solicite asistencia judicial internacional para obtener un informe del FBI que consta en el expediente del juicio contra el exgobernante.