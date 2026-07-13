Muere atropellado por un carro tras colisionar con motocicleta en la carretera CA-5

Tegucigalpa, Honduras.- Tras colisionar su motocicleta contra otro vehículo de dos ruedas, un hombre fue atropellado por un carro de cuatro ruedas, perdiendo la vida en el instante. El accidente con desenlace fatal tuvo lugar en el kilómetro 35 de la carretera CA-5 norte, justo frente a la aldea Zambrano, al norte del Distrito Central (DC), a eso de las 6:30 de la tarde del domingo. El fallecido respondía en vida al nombre de Rigoberto Valle Sosa, de 36 años de edad, originario de Villa de San Antonio, en el departamento de Comayagua, residente en la aldea Las Botijas, jurisdicción de Villa de San Antonio.

Alcohol: incidencia

Según el relato de los pobladores de Zambrano, Rigoberto Valle estaba departiendo bebidas alcohólicas junto a varios parientes en Zambrano. Alrededor de las 6:20 de la tarde, les dijo a sus primos que ya se iba para su casa (en Las Botijas), tomó su motocicleta, solo avanzó unos metros y se precipitó en una cuneta. Su decisión era irse, a pesar del estado de embriaguez en el que andaba, y nuevamente logró subirse a la moto; avanzó y, al tomar la carretera CA-5, colisionó con otra motocicleta; ya tirado en el pavimento, un carro tipo turismo, que iba con destino al norte del país, pasó sobre su humanidad, matándolo en el acto. Las personas que estaban cerca intentaron auxiliarlo, pero fue infructuoso; el hombre de 36 años expiró casi al instante, producto del aplastamiento que sufrió del carro, cuando este yacía en la vía.