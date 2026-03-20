Violento vuelco: una mujer fallece y tres personas más resultan heridas en la CA-5

Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer murió y otras tres personas resultaron heridas tras un accidente vehicular ocurrido la tarde del jueves en la carretera CA-5, a la altura de Zambrano, al norte del Distrito Central. El percance se registró en el kilómetro 32, cerca del club Bosques de Zambrano, alrededor de las 6:05 de la tarde. El vehículo en el que se transportaban dos hombres y dos mujeres se salió de la calzada y se impactó contra un paredón. En el automóvil tipo turismo, color gris, viajaban Melisa Elvira Escoto, su amiga Leticia Bonilla y dos hombres. Según la información preliminar, el grupo había salido de la aldea de Zambrano con rumbo a la capital cuando, pocos minutos después, el conductor perdió el control del vehículo, provocando el vuelco.

Producto del fuerte impacto, la señora Melisa Escoto, de 42 años de edad, quedó atrapada entre el hierro retorcido del carro, falleciendo casi en el instante. Entre tanto, su amiga Leticia y uno de los dos hombres, de quienes no se conoció su identidad, fueron llevados al Hospital Escuela (HE), para recibir atención médica. A causa del impacto, Escoto quedó atrapada entre los hierros del automotor y falleció en el lugar. Por su parte, Leticia Bonilla y uno de los hombres, cuya identidad no fue proporcionada, fueron trasladados al Hospital Escuela para recibir atención médica. No se detalló el estado de salud del cuarto ocupante.

¿Andaban ebrios?

Al llegar al lugar del incidente, agentes de la Policía Nacional (PN), y tras una breve inspección al carro, encontraron varios embases de licor, bebidas que posiblemente habían ingerido. Debido a esto, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) realiza las investigaciones para descartar o constatar si es que los ocupantes del vehículo venían bajo los efectos de bebidas embriagantes.