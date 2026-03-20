  1. Inicio
  2. · Sucesos

Violento vuelco: una mujer fallece y tres personas más resultan heridas en la CA-5

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte investiga si el motorista y los demás ocupantes venían en estado de ebriedad

  • Actualizado: 20 de marzo de 2026 a las 17:43
Violento vuelco: una mujer fallece y tres personas más resultan heridas en la CA-5

Fotografía en vida de Melisa Elvira Escoto, quien residía en la aldea de Zambrano, Distrito Central.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer murió y otras tres personas resultaron heridas tras un accidente vehicular ocurrido la tarde del jueves en la carretera CA-5, a la altura de Zambrano, al norte del Distrito Central.

El percance se registró en el kilómetro 32, cerca del club Bosques de Zambrano, alrededor de las 6:05 de la tarde. El vehículo en el que se transportaban dos hombres y dos mujeres se salió de la calzada y se impactó contra un paredón.

En el automóvil tipo turismo, color gris, viajaban Melisa Elvira Escoto, su amiga Leticia Bonilla y dos hombres. Según la información preliminar, el grupo había salido de la aldea de Zambrano con rumbo a la capital cuando, pocos minutos después, el conductor perdió el control del vehículo, provocando el vuelco.

Una persona muere en accidente en carretera CA-5, cerca del peaje de Zambrano

Producto del fuerte impacto, la señora Melisa Escoto, de 42 años de edad, quedó atrapada entre el hierro retorcido del carro, falleciendo casi en el instante. Entre tanto, su amiga Leticia y uno de los dos hombres, de quienes no se conoció su identidad, fueron llevados al Hospital Escuela (HE), para recibir atención médica.

A causa del impacto, Escoto quedó atrapada entre los hierros del automotor y falleció en el lugar.

Por su parte, Leticia Bonilla y uno de los hombres, cuya identidad no fue proporcionada, fueron trasladados al Hospital Escuela para recibir atención médica. No se detalló el estado de salud del cuarto ocupante.

¿Andaban ebrios?

Al llegar al lugar del incidente, agentes de la Policía Nacional (PN), y tras una breve inspección al carro, encontraron varios embases de licor, bebidas que posiblemente habían ingerido.

Debido a esto, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) realiza las investigaciones para descartar o constatar si es que los ocupantes del vehículo venían bajo los efectos de bebidas embriagantes.

Conductor de moto muere al ser arrollado por camioneta

El cuerpo sin vida de Melisa Escoto fue levantado del lugar y horas después fue ingresado a la morgue del Ministerio Público (MP), para practicarle la autopsia médico legal.

En promedio, cinco personas fallecen a diario a causa de accidentes viales en Honduras.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias