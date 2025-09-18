Una persona muere en accidente en carretera CA-5, cerca del peaje de Zambrano

Tegucigalpa, Honduras.- Una persona falleció y varios resultaron heridos luego que se registrara un accidente automovilístico en la carretera CA-5, cerca del peaje de Zambrano, a unos 28 kilómetros de Tegucigalpa. Videos publicados en redes sociales precisaron que uno de los autos, de color rojo, se salió de la carretera y quedó en el inicio de la zona boscosa.

El otro vehículo tipo pick-up color gris quedó en uno de los carriles y con su parte frontal golpeada.

En los videos también se observa a personas tiradas a la orilla de la carretera y el hecho se habría registrado por las lluvias que se han dado en las últimas en la zona central de Honduras. Hasta el momento no ha brindado información de las personas involucradas en el accidente ni la identidad del fallecido.

Alertas por lluvias

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) emitió alerta amarilla para cinco departamentos del de Honduras y alerta verde para otros cinco por las próximas 48 horas.



Los estados de alerta entraron en vigor a partir de la 1:00 a.m. de este jueves 18 de septiembre debido al ingreso a la influencia de una vaguada en superficie del territorio nacional, la cual seguirá dejando lluvias y tormentas eléctricas. Estas precipitaciones se concentrarán principalmente en las regiones del occidente, centro, sur y suroccidente de Honduras. En alerta amarilla figuran los departamentos de Copán, Ocotepeque, Lempira, Santa Bárbara e Intibucá. También se extiende hacia los municipios por donde cruza el Río Ulúa: en Cortés son los municipios de Pimienta, Villanueva Potrerillos y San Manuel; en Yoro los municipios de El Progreso, El Negrito y Santa Rita. En Atlántida, se encuentra en alerta amarilla El Ramal del Tigre en el municipio de Tela.