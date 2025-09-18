Miguel Umaña, menor salvado por el policía Kevin Pérez: "No nos podía agarrar a los dos"

Ese domingo 14 de septiembre, Miguel Umaña, Elvis Eliú Bautista, su hermano Erick y su primo se fueron a ver los desfiles. Al regresar pasaron por la quebrada y decidieron meterse a nadar, sin imaginarse la corriente de agua que se vendría. Esto relató el menor:
Esa decisión marcó la vida de Miguel Umaña, un menor de 11 años que logró sobrevivir tras ser salvado por el inspector Kevin Pérez Vargas, quien saltó a la quebrada luego de que Umaña y Bautista se estuvieran ahogando.
El menor, recuperándose de las heridas provocadas en sus piernas tras ser sacado de esa corriente, recordó que cuando venían de los desfiles, “miramos que había poca agua y Erick, el hermano de Elvis, nos dijo que nos metiéramos a bañar, y Elvis y yo nos metimos, y pasó el problema”.
“Nosotros no pensamos que venía ese montón de agua de arriba y cuando quisimos salir nos agarró la corriente fuerte, que nos llevó para abajo, y el policía que murió se metió, agarró a Elvis, y a mí, como le digo, me empujó porque no nos podía agarrar a los dos”, dijo, recordando cuando fue rescatado del agua.
Lamentó que, aunque el inspector Pérez intentó salvarlos a los dos, “cuando el policía me empujó y caí en la tierra, vi que se fue para abajo agarrado con Elvis, luchando por sacarlo de la corriente. Después no escuché nada y ya no los volví a ver a los dos”.
Ahora, Miguel Umaña se recupera en su casa en la colonia Islas de El Progreso, donde agradece al hombre que dio su vida para poder salvarlo. “Gracias al policía, estoy vivo y aquí en la casa con mi familia”, reconoció.
Sobre la búsqueda de su amigo, pide que se logre encontrar su cuerpo. “Tengo la esperanza de que encuentren a mi amigo Elvis”, dijo, aún triste, recordando que por un momento de diversión ocurrió esta tragedia.
Hasta el momento se desconoce el paradero del cuerpo del pequeño Elvis, pues, a pesar de que las personas que participan en la búsqueda han hecho esfuerzos, siguen sin obtener resultados.
Su familia pide que la búsqueda no pare, pues mantiene la esperanza de encontrar su cuerpo, aunque reconocen que ya no será hallado con vida, argumentando que 'si el policía que podía nadar murió, no digamos él'
Los equipos inspeccionan canaletas y desagües en sectores como el bulevar del Sur, la colonia Valle de Sula, el barrio Cabañas, la colonia Honduras y la 27 calle, entre otros.