Cuadro a cuadro: cámaras captaron a Elvis Eliú Bautista jugando en la quebrada La Primavera

Un video que circula en redes sociales muestra al menor Elvis Eliú Bautista, su hermano Erik, su amigo Miguel Umaña y otros niños corriendo en una quebrada, a la que se metieron tras regresar de los desfiles patrios. Dos de ellos cayeron al agua y solo uno logró salir; Elvis Eliú sigue desaparecido. Aquí los detalles:
La tarde del domingo, Elvis y sus amigos salieron a ver los desfiles. Su madre relató que ellos llegaron a su casa a invitarlo y, aunque al principio se negó, finalmente salió junto a su hermano.
Tras ver los desfiles, los menores iban de regreso y pasaron por la quebrada La Primavera, en San Pedro Sula. Erick, su hermano, les dijo que se metieran a bañar y se lanzaron al agua cuando esta estaba a un nivel bajo.
Una vez dentro, los menores no se percataron de la corriente de agua que se acercaba y dos de ellos fueron arrastrados. El inspector Kevin Pérez logró ver la escena y, sin pensarlo, se lanzó al agua.
En las cámaras se observa a los menores dentro de la quebrada, corriendo y disfrutando del agua, sin imaginar lo que momentos después ocurriría.
Luego de que el inspector se lanzara, únicamente logró rescatar a Miguel Umaña, quien relató que Pérez lo impulsó con fuerza hacia un espacio lleno de tierra para que pudiera ser ayudado a salir de las turbulentas aguas.
“Nosotros no pensamos que venía ese montón de agua de arriba y cuando quisimos salir nos agarró la corriente fuerte, que nos llevó para abajo, y el policía que murió se metió, agarró a Elvis, y a mí, como le digo, me empujó porque no nos podía agarrar a los dos”, dijo, recordando cuando fue rescatado del agua.
Lastimosamente, Kevin fue arrastrado junto al menor, y solo uno de los cuerpos fue encontrado. Elvis Bautista sigue desaparecido pese a las labores de búsqueda.
Hoy, en horas tempranas, equipos de buzos de la Fuerza Naval y miembros del Cuerpo de Bomberos suspendieron las labores debido al nivel de agua que alcanzaron estas zonas, pero aseguraron que la búsqueda no se detiene.
"No perdamos la esperanza. Seguimos con la búsqueda", dijo el teniente Gabriel Chacón, del Cuerpo de Bomberos, quien asegura a los familiares que continuarán con las labores para encontrar el cuerpo.