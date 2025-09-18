Hermanos quedaron solos: así ocurrió el incendio en Nueva Suyapa que dejó dos niños carbonizados

Dos rostros llenos de inocencia, dos pequeños que eran la alegría del hogar, murieron trágicamente en un incendio en la colonia Nueva Suyapa de Tegucigalpa.
Bastaron solo unos minutos de ausencia de su padre para que ocurriera la tragedia, que dejó a los dos hermanitos carbonizados y casi irreconocibles. Aquí los detalles de cómo sucedió todo.
Ricardo Lagos y Ronald Lagos, de 4 y 7 años de edad, estaban en su casa mientras las fuertes lluvias inundaban varias zonas de Tegucigalpa. ¿Por qué quedaron solos?
La colonia Nueva Suyapa fue una de las zonas que quedó sin energía eléctrica, producto de las fuertes lluvias del pasado viernes 17 de septiembre, cuando ocurrió la tragedia.
El padre de los niños, bajo la intensa lluvia, tuvo que salir al trabajo de la madre de los pequeños y los dejó en casa.
En otras ocasiones, los niños quedaban bajo el cuidado de un adulto, pero debido a las lluvias esto se dificultó y el padre no tuvo más opción que dejarlos solos.
¿Qué provocó el incendio? La hipótesis preliminar señala que un corto circuito en la vivienda fue el origen del siniestro, el cual consumió por completo la casa.
Cuando el padre de los niños iba a mitad del camino, fue notificado de que su casa estaba en llamas. Regresó de inmediato, pero encontró a sus hijos ya sin vida.
Ronald David Lagos Pérez, padre de los menores, ya no pudo hacer nada. Las imágenes que dejó la tragedia son desgarradoras: sus hijos estaban irreconocibles.
Uno de los niños, Ronald Alberto Lagos López, de 7 años, intentó salvar su vida escondiéndose bajo la cama, pero fue en vano. Su hermanito, Ricardo Lagos López, de apenas 4 años, quedó tendido cerca de su cama.