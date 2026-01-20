Conductor de moto muere al ser arrollado por camioneta

El fallecido fue identificado por las autoridades como Bryan Josué García Rivera , de 25 años de edad, quien expiró de forma inmediata debido al fuerte impacto. De acuerdo con informes preliminares de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), García Rivera se desplazaba a exceso de velocidad junto a varios acompañantes que participaban en un viaje con procedencia de Comayagua.

Tegucigalpa, Honduras.- Un motociclista perdió la vida al ser embestido por una camioneta en la carretera CA-5, en una curva en las cercanías de la caseta de peaje ubicada en Zambrano en el Distrito Central, Francisco Morazán.

Se dio a conocer que el joven motociclista intentó rebasar en una curva y fue embestido por una camioneta, por lo que debido al fuerte impacto el cuerpo quedó en uno de los carriles de la transitada vía de comunicación.

Personas que circulaban por la zona relataron que el golpe fue tan fuerte que no hubo oportunidad de brindarle los primeros auxilios. Al lugar se desplazaron agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y equipos de emergencia, quienes acordeonaron la escena para reconocer a la víctima.

Las autoridades determinarán entregar el cadáver a los familiares en el lugar donde ocurrió la tragedia. Informes de la DNVT señalan que Honduras suma 90 personas muertas producto de percances viales en los primeros 18 días del mes de enero de 2026.