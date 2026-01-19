Su madre la dejó sola en casa y la halló sin ropa: condenan a Timoteo por abusar de una menor

"En horas de la madrugada, la ofendida comenzó a llorar porque tenía dolor en su parte íntima, por lo que su madre la llevó al centro de salud. Allí le informaron que su hija presentaba indicios de abuso sexual, procediendo a interponer la denuncia contra el imputado, Timoteo Pérez Alvarado", detalló el Ministerio Público.