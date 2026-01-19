  1. Inicio
Su madre la dejó sola en casa y la halló sin ropa: condenan a Timoteo por abusar de una menor

La menor de cuatro años quedó sola en casa después de que su madre saliera a la pulpería; al regresar, la encontró sin ropa y horas después empezó a llorar porque tenía dolor

  • Actualizado: 19 de enero de 2026 a las 19:07
Su madre la dejó sola en casa y la halló sin ropa: condenan a Timoteo por abusar de una menor
Timoteo Pérez Alvarado fue condenado a siete años de prisión por el delito de otras agresiones sexuales agravadas en perjuicio de una menor de cuatro años de edad. ¿Cómo ocurrieron los hechos?

 Foto: Ministerio Público
Su madre la dejó sola en casa y la halló sin ropa: condenan a Timoteo por abusar de una menor
El Ministerio Público reveló que el suceso tuvo lugar cuando la madre de la pequeña salió hacia la pulpería.

 Foto: EL HERALDO
Su madre la dejó sola en casa y la halló sin ropa: condenan a Timoteo por abusar de una menor
La menor de cuatro años de edad permaneció sola junto a su hermana de dos años mientras su madre se dirigía a la pulpería, la cual se encontraba a unos 30 minutos de distancia de la vivienda.

 Foto: Ministerio Público-cortesía
Su madre la dejó sola en casa y la halló sin ropa: condenan a Timoteo por abusar de una menor
Al regresar a la casa, la madre encontró a la niña afuera de la propiedad y esta le confesó lo sucedido.

Foto: EL HERALDO
Su madre la dejó sola en casa y la halló sin ropa: condenan a Timoteo por abusar de una menor
La víctima, de cuatro años de edad, manifestó que Timoteo había ingresado a la vivienda y le había propinado un golpe en el rostro.

 Foto: EL HERALDO
Su madre la dejó sola en casa y la halló sin ropa: condenan a Timoteo por abusar de una menor
La menor relató a su madre que Timoteo le quitó la ropa, la acostó en la cama y se subió sobre ella; ante esto, la madre lo golpeó con un garrote y lo expulsó de la casa.

 Foto: Cortesía-referencia
Su madre la dejó sola en casa y la halló sin ropa: condenan a Timoteo por abusar de una menor
Durante la madrugada, la menor comenzó a sentir dolor en sus partes íntimas, por lo que su progenitora la trasladó a un centro de salud.

 Foto: EL HERALDO
Su madre la dejó sola en casa y la halló sin ropa: condenan a Timoteo por abusar de una menor
"En horas de la madrugada, la ofendida comenzó a llorar porque tenía dolor en su parte íntima, por lo que su madre la llevó al centro de salud. Allí le informaron que su hija presentaba indicios de abuso sexual, procediendo a interponer la denuncia contra el imputado, Timoteo Pérez Alvarado", detalló el Ministerio Público.

 Foto: Ministerio Público
Su madre la dejó sola en casa y la halló sin ropa: condenan a Timoteo por abusar de una menor
Según las autoridades, el delito se cometió en un municipio de Francisco Morazán el pasado 4 de septiembre de 2025.

 Foto: EL HERALDO
Su madre la dejó sola en casa y la halló sin ropa: condenan a Timoteo por abusar de una menor
Además de los siete años de prisión, se le impuso la prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble de tiempo de la condena, junto con la inhabilitación absoluta, la suspensión de la ciudadanía y la inscripción en el libro de agresores sexuales.

 Foto: Ministerio Público
