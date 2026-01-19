Hallan muerta a una mujer dentro de una cuartería en Comayagua

Comayagua, Honduras.- Al interior de una cuartería fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer en el barrio Torondón, en la ciudad de Comayagua. Tras el hallazgo, al lugar se desplazaron agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para iniciar las diligencias correspondientes.

Las autoridades se enteraron de la presencia de una persona fallecida luego de recibir una llamada al Sistema Nacional de Emergencias 911. La cuartería donde ocurrió el hecho está ubicada cerca de una tienda de ropa, según informaron vecinos del sector. Hasta el momento, la mujer no ha sido identificada y se desconocen las circunstancias en las que habría perdido la vida.