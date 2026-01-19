  1. Inicio
  2. · Sucesos

Hallan muerta a una mujer dentro de una cuartería en Comayagua

El cuerpo sin vida de una mujer fue encontrado la noche del lunes al interior de una cuartería ubicada en el barrio Torondón, en la ciudad de Comayagua, hecho que ya es investigado por la DPI

  • Actualizado: 19 de enero de 2026 a las 21:45
Hallan muerta a una mujer dentro de una cuartería en Comayagua

Mujer es hallada sin vida en una cuartería del barrio Torondón.

 Foto: Cortesía

Comayagua, Honduras.- Al interior de una cuartería fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer en el barrio Torondón, en la ciudad de Comayagua.

Tras el hallazgo, al lugar se desplazaron agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para iniciar las diligencias correspondientes.

Dos jóvenes fueron asesinados en diferentes hechos en Comayagua

Las autoridades se enteraron de la presencia de una persona fallecida luego de recibir una llamada al Sistema Nacional de Emergencias 911.

La cuartería donde ocurrió el hecho está ubicada cerca de una tienda de ropa, según informaron vecinos del sector.

Hasta el momento, la mujer no ha sido identificada y se desconocen las circunstancias en las que habría perdido la vida.

Muere joven al impactar contra volqueta en Comayagua

No obstante, se presume que la muerte no habría sido por causas naturales, ya que las autoridades realizaron un recorrido por la zona para ubicar cámaras de seguridad que permitan verificar el ingreso o salida de personas del inmueble.

El hallazgo del cuerpo se registró en horas de la noche, aproximadamente a las 7:00 p. m.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias