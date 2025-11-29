  1. Inicio
Muere joven al impactar contra volqueta en Comayagua

El fallecido fue identificado como Josué Limas, quien perdió la vida tras impactar de frente a una volqueta en la antañona ciudad de Comayagua

  • 29 de noviembre de 2025 a las 14:26
Presuntamente, el joven se conducía a alta velocidad cuando pasó el accidente.

 Foto: Cortesía redes sociales

Comayagua, Honduras.-Un joven falleció la tarde de este sábado 29 de noviembre en el barrio Arriba de la ciudad de Comayagua, en la zona central de Honduras.

El fallecido fue identificado como Josué Limas, quien perdió la vida tras impactar de frente a una volqueta.

El joven se conducía en una camioneta gris quien, presuntamente, iba a alta velocidad y habría invadido el carril de la volqueta.

Agentes policiales llegaron al lugar tras ser alertados por las personas que presenciaron el hecho.

Al llegar al lugar confirmaron el fallecimiento de Limas, quien quedó atrapado dentro de la camioneta.

Las autoridades policiales ya iniciaron con las pesquisas para averiguar cómo ocurrieron los hechos y así poder deducir responsabilidades.

