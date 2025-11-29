Muere joven al impactar contra volqueta en Comayagua

Comayagua, Honduras.-Un joven falleció la tarde de este sábado 29 de noviembre en el barrio Arriba de la ciudad de Comayagua, en la zona central de Honduras.
El fallecido fue identificado como Josué Limas, quien perdió la vida tras impactar de frente a una volqueta.
El joven se conducía en una camioneta gris quien, presuntamente, iba a alta velocidad y habría invadido el carril de la volqueta.
Agentes policiales llegaron al lugar tras ser alertados por las personas que presenciaron el hecho.
Al llegar al lugar confirmaron el fallecimiento de Limas, quien quedó atrapado dentro de la camioneta.
Las autoridades policiales ya iniciaron con las pesquisas para averiguar cómo ocurrieron los hechos y así poder deducir responsabilidades.