Muere joven al impactar contra volqueta en Comayagua

Comayagua, Honduras.-Un joven falleció la tarde de este sábado 29 de noviembre en el barrio Arriba de la ciudad de Comayagua, en la zona central de Honduras.

El fallecido fue identificado como Josué Limas, quien perdió la vida tras impactar de frente a una volqueta.

El joven se conducía en una camioneta gris quien, presuntamente, iba a alta velocidad y habría invadido el carril de la volqueta.