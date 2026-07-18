Francia e Inglaterra buscan cerrar el Mundial 2026 con la medalla de bronce

Florida, Estados Unidos.- Francia e Inglaterra se enfrentan en el cruce por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026, en un "partido que nadie quiere jugar", dicho por el entrenador de los ingleses, Thomas Tuchel y confirmado por el reciente fichaje del Real Madrid, Ibrahima Konaté, en un duelo programado para este sábado 18 de julio a las 3:00 p. m., hora hondureña.

¡Así llega Francia!

Francia disputará el partido por el tercer y cuarto puesto de una Copa del Mundo por cuarta vez en su historia, superado solamente por Alemania con cinco participaciones, acumulando dos victorias (6-3 contra los alemanes en 1958 y 4-2 ante Bélgica en 1986) y una derrota vs Polonia en 1982. Este será el partido de despedida para Didier Deschamps, técnico que ha dirigido a los galos en 187 partidos con 121 triunfos, más que cualquier entrenador en la historia de Francia, disputando su encuentro número 26 en mundiales contra España, la mayor cantidad para un seleccionador en esta competición.

Por su parte, Kylian Mbappé irá por el récord de Messi como el máximo goleador en la historia de los mundiales y su segunda Bota de Oro del torneo, mientras que Michael Olise espera consolidarse en la cima de los jugadores con más asistencia del Mundial 2026.

¡Así llega Inglaterra!

Inglaterra ha participado en dos partidos por el tercer y cuarto puesto, perdiendo ambos: 2-1 contra Italia en 1990 y 2-0 ante Bélgica en 2018, siendo Uruguay el único país con más derrotas en esta instancia. Los "Three Lions" jugarán este compromiso después de quedar eliminados contra Argentina en Semifinales con un 12% de posesión desde el minuto 60 hasta el pitido final, el porcentaje más bajo registrado por un equipo con ventaja desde 1966. Y aunque se fue en blanco ante Noruega y Argentina, Harry Kane ha marcado seis goles en el presente campeonato mundial, alcanzando cifras históricas para su país por encima de Gary Lineker en 1986, Jude Bellingham en 2026 y el propio Kane en 2018.

Historial de Francia vs Inglaterra en Copas del Mundo

Este será el cuarto enfrentamiento entre ambas selecciones en un Mundial, con dos victorias para Inglaterra (2-0 en 1966 y 3-1 en 1982) y una para Francia en Qatar 2022 por 2-1.

Posibles onces de Francia e Inglaterra

Francia: Maignan en portería; Koundé, Upamecano, Lacroix y Digne en defensa; Tchouaméni, Rabiot, Olise, Barcola y Dembélé en el mediocampo; con Kylian Mbappé como referencia en ataque. Inglaterra: Pickford en portería; Reece James, Stones, Guéhi y Spence en defensa; Rice, Anderson, Saka, Bellingham y Gordon en el mediocampo; con Harry Kane como único delantero del equipo.

Próximo partido del Mundial 2026