Salud insta a las embarazadas a vacunarse para frenar los casos de tos ferina

Tegucigalpa, Honduras.- Las bajas coberturas de vacunación que se están registrando en el territorio están causando un incremento en las enfermedades prevenibles mediante la inmunización. Una de ellas es la tos ferina, enfermedad que afecta principalmente a los niños y niñas menores de dos años y que, si se complica, puede causar hasta la muerte. En el territorio, esta patología ha tenido un repunte desde el año pasado, pero durante el primer semestre del 2026 se muestra un incremento de más de 50 casos, en comparación con el 2025.

Mientras que las muertes de menores por esta enfermedad se duplicaron, según dieron a conocer este martes las autoridades sanitarias. Autoridades del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) informaron que en lo que va del 2026 se contabilizan 161 casos de la enfermedad. Las zonas donde se registran más casos de la enfermedad son el Distrito Central, Cortés, San Pedro Sula, Yoro y Comayagua, indicaron las autoridades. "La tosferina es una enfermedad en control, siempre vamos a tener casos de tosferina porque no es una enfermedad que está en eliminación, sino que en control; pero no debemos tener un aumento inusual de casos como lo tenemos en este momento", dijo Odalys García, jefa del PAI. La funcionaria recordó que la enfermedad se puede prevenir desde el embarazo, por lo que invitó a las mujeres en estado de gestación que tienen entre 27 y 36 semanas a aplicarse el biológico para proteger al menor durante los dos primeros meses de su nacimiento y previo al inicio de su vacunación. "Todas las embarazadas a vacunarse en su último trimestre del embarazo con la vacuna para protegerse ellas y proteger a sus recién nacidos durante los primeros dos meses de vida", dijo.