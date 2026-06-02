Fallece el periodista Gustavo Ramos tras varios días hospitalizado

Tegucigalpa, Honduras.-Tras varios días luchando por su vida, el periodista Gustavo Ramos falleció la tarde de este martes -2 de junio-a los 64 años de edad, tras permanecer varios días hospitalizado luego de sufrir un segundo derrame cerebral.

El pasado 29 de mayo, Kimberly Ramos, hija del comunicador, informó que él se encontraba en la sala de reanimación del área de Emergencia del Seguro Social, tras sufrir un segundo episodio de derrame cerebral.

Fue exactamente dos meses antes, el 29 de marzo, cuando Gustavo Ramos sufrió el primer derrame, por lo que familiares iniciaron las recaudaciones para cubrir los gastos médicos.