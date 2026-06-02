Fallece el periodista Gustavo Ramos tras varios días hospitalizado

Tegucigalpa, Honduras.-Tras varios días luchando por su vida, el periodista Gustavo Ramos falleció la tarde de este martes -2 de junio-a los 64 años de edad, tras permanecer varios días hospitalizado luego de sufrir un segundo derrame cerebral.
El pasado 29 de mayo, Kimberly Ramos, hija del comunicador, informó que él se encontraba en la sala de reanimación del área de Emergencia del Seguro Social, tras sufrir un segundo episodio de derrame cerebral.
Fue exactamente dos meses antes, el 29 de marzo, cuando Gustavo Ramos sufrió el primer derrame, por lo que familiares iniciaron las recaudaciones para cubrir los gastos médicos.
Gustavo, conocido cariñosamente como "Tavo", laboró durante muchos años en Radio Globo y en el medio televisivo Hable Como Habla (HCH), donde cubiró el espacio de denuncias comunitarias.
Sin embargo, en junio de 2022, anunció de forma voluntaria su renuncia en el canal para incorporarse al equipo de comunicaciones del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, en Radio Nacional de Honduras.
Ramos recibió un homenaje en Casa Presidencial durante los premios periodísticos “Mártires de la Resistencia”, en conmemoración del Día del Periodista, durante ese mismo gobierno.Tras su salida de Libre del poder, "Tavo" fue despedido.
Luto por su muerte
En una nota de duelo, el Grupo de Periodistas Nueva Generación expresó sus condolencias a sus familiares tras la partida del comunicador, destacando su profesionalismo, compromiso y vocación de servicio.
Compañeros, amigos y personas que en vida compartieron con "Tavo" hoy lamentan su muerte. “Su partida deja un vacío en el gremio periodístico, pero también un legado de entrega, ética y dedicación que permanecerá como ejemplo para las presentes y futuras generaciones de comunicadores”, destacaron.