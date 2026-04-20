No habrá recorte; Congreso garantiza más de 7,500 millones de lempiras para la UNAH

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) lograron evitar una millonaria reducción en el presupuesto destinado a la máxima casa de estudios, tras una reunión clave con diputados del Congreso Nacional. El encuentro fue encabezado por el rector Odir Fernández y la comisión legislativa del Presupuesto General de la República, donde se acordó mantener para la UNAH unos 7,553 millones de lempiras, monto similar al asignado en 2025. El presidente de la comisión, el diputado Mario Pérez, confirmó que no habrá recorte para la institución. “Acordamos que vamos a darle el presupuesto justo y necesario para sostener todo el proceso que ellos tienen y no habrá reducción presupuestaria para la UNAH en 2026”, aseguró.

Pérez detalló que el objetivo es garantizar la continuidad de proyectos y programas académicos, evitando afectar a miles de estudiantes que dependen de los servicios de la universidad. Por su parte, el rector se mostró satisfecho con los acuerdos alcanzados, destacando que inicialmente el anteproyecto de presupuesto contemplaba unos 8,600 millones de lempiras con partidas que no tenían financiamiento asegurado. En ese sentido, explicó que se estableció un monto de 7,753 millones de lempiras, con financiamiento del Tesoro Nacional por unos 400 millones y aportes propios de la UNAH cercanos a los 328 millones. Fernández reconoció que el presupuesto aún no alcanza el 6% constitucional que demanda el sector educativo, pero señaló que lo asignado permitirá hacer ajustes estratégicos para sostener programas clave como el transporte y la alimentación de los universitarios. Las autoridades universitarias denunciaron días anteriores que el presupuesto de la UNAH tendría una fuerte reducción de aproximadamente 1,400 millones de lempiras. La disminución presupuestaria afectaría la ejecución de programas de ayuda social a los estudiantes; asimismo, afectaría la creación de cupos y secciones para el segundo período académico, poniendo en riesgo el ingreso de miles de estudiantes.