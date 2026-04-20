Periodista Lucía Alvarado galardonada con el premio Álvaro Contreras 2026

Tegucigalpa, Honduras.-La periodista Lucía Alvarado Alonzo, una de las voces más reconocidas de la radio hondureña, será galardonada con el Premio Nacional de Periodismo Álvaro Contreras, el máximo reconocimiento que otorga el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH).

Con más de 35 años de trayectoria, Alvarado ha desarrollado una carrera sólida en diversas fuentes informativas, destacándose especialmente en el ámbito judicial.

Durante décadas fue la voz desde la Corte Suprema de Justicia para Emisoras Unidas/HRN y actualmente ejerce su labor en Radio Globo, donde continúa abordando temas de interés nacional.

Su experiencia incluye la cobertura de Casa Presidencial durante los gobiernos de Carlos Roberto Reina, Manuel Zelaya Rosales y Porfirio Lobo Sosa.

Además, fue asignada a la fuente legislativa en distintos periodos, lo que le permitió consolidar una visión amplia del acontecer político e institucional del país.

De acuerdo con la resolución del CPH, se reconoce su participación en coberturas de alta relevancia nacional, como la crisis política de 2009, así como su experiencia en el abordaje de temas de interés público.

El gremio también valoró una trayectoria marcada por la credibilidad, la constancia y el compromiso con la ciudadanía, así como los múltiples reconocimientos obtenidos a lo largo de su carrera profesional.

Entre los galardones que ha recibido destacan el Premio Nacional de Prensa (1994), el reconocimiento como mejor periodista radial otorgado por la Organización Internacional de Mujeres de la OEA (1995) y el Premio Gustavo Acosta Mejía de la Corte Suprema de Justicia (1997).

Asimismo, el CPH subrayó que la galardonada representa los valores del periodista Álvaro Contreras, entre ellos la honestidad, la responsabilidad, el equilibrio informativo y el compromiso con la verdad.

Alvarado es egresada de la carrera de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), donde se graduó en 1988.

Su estilo se caracteriza por la franqueza, el rigor informativo y la cobertura directa de fuentes clave del Estado.

Nacida el 15 de marzo de 1961 en la colonia Soto de Tegucigalpa, ha mantenido una cercanía constante con sus audiencias, tanto en radio como en plataformas digitales, consolidando una relación de confianza a lo largo de los años.

El Premio Nacional de Periodismo “Álvaro Contreras” será entregado el 25 de mayo de 2026, a las 10:00 a. m., en el Salón Principal del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en Tegucigalpa.