UNAH advierte impacto en matrícula y contratación de personal por recorte de más de L1,400 millones

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) enfrenta un fuerte recorte presupuestario de más de 1,441 millones de lempiras, lo que impactará en áreas clave como la matrícula estudiantil, contratación de personal y proyectos institucionales. El rector de la máxima casa de estudios, Odir Fernández, informó que el presupuesto inicialmente proyectado y enviado al Poder Ejecutivo ascendía a 8,600 millones de lempiras. Sin embargo, en las últimas horas la Secretaría de Finanzas notificó una reducción de 1,441 millones de lempiras.

Este ajuste incluye 74 millones sobre la línea de sueldos y salarios que limita la capacidad institucional para responder oportunamente a las necesidades docentes y administrativas. Es decir que la reducción golpeará la contratación de docentes y personal administrativo, por lo que los concursos de selección de docentes fueron suspendidos. El recorte incluye 900 millones correspondientes al proyecto “Mi Bienestar”, con el cual se benefician miles de estudiantes con alimentación y bonos para la compra de útiles escolares. Con la eliminación del presupuesto del programa Mi Bienestar, miles de estudiantes perderán apoyos esenciales como alimentación, materiales académicos y vivienda, aseguraron las autoridades. Así mismo se redujo 441 millones para el mejoramiento de edificios. El rector explicó que se eliminó del presupuesto un préstamo que la institución tenía previamente aprobado con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) de 1,169 millones, cuya ejecución para este año eran 441 millones. "Estamos haciendo los ajustes, nos hemos reunido de emergencia con las autoridades universitarias y hemos identificado que al menos el transporte no lo vamos a parar y vamos a ver de dónde sacamos el recurso", dijo el titular de la UNAH.