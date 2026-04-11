Alimentación y útiles para estudiantes está en riesgo por falta de recursos en la UNAH

Tegucigalpa, Honduras.- Tal como lo advirtieron las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), la falta de transferencias presupuestarias causó la imposibilidad de pagar las ayudas financieras a los estudiantes. Entre los beneficios que se encuentran en riesgo de cumplimiento está la alimentación y el pago para la compra de útiles escolares para los universitarios. "Debido a la falta de transferencias presupuestarias por parte del Estado, actualmente no es posible efectuar el pago correspondiente a las ayudas financieras destinadas a alimentación y material educativo", señala el comunicado. La máxima casa de estudios detalló que esta situación responde a limitaciones financieras externas que han impactado directamente la ejecución de los recursos asignados para el apoyo estudiantil.

Las autoridades universitarias manifestaron que se mantienen a la espera de que el Estado regularice las transferencias presupuestarias, lo que permitiría cumplir con el pago de las demás ayudas financieras que aún se encuentran pendientes. De acuerdo al rector de la UNAH, Odir Fernández, el Estado adeuda más de 1,500 millones de lempiras por las transferencias de los meses de enero, febrero y marzo. Pese a este escenario, la institución aseguró que, por medio de la Vicerrectoría de Orientación y Asuntos Estudiantiles (VOAE), se ha cumplido con el proceso integral de análisis de solicitudes, garantizando la evaluación adecuada de cada caso presentado por los estudiantes. Asimismo, la universidad destacó que han realizado esfuerzos extraordinarios en la gestión financiera interna, priorizando estratégicamente los recursos disponibles para atender obligaciones urgentes y mantener activos los beneficios dirigidos a la comunidad estudiantil. Como resultado de estas acciones, la UNAH informó que logró acreditar, antes del período de Semana Santa, el pago de becas correspondientes a los meses de febrero y marzo, gestionadas a través de la VOAE. Estas erogaciones representan una inversión superior a los 10 millones de lempiras, lo que, según la institución, refleja su compromiso de no interrumpir los beneficios estudiantiles, incluso en un contexto económico adverso.