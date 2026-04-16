Diputados de la Comisión Especial de Juicio Político denuncian amenazas de muerte

Tegucigalpa, Honduras.- ​La tensión política en torno al juicio político contra altos funcionarios electorales ha escalado a un nivel peligroso. Tras la entrega del informe final que recomienda la destitución de los consejeros y magistrados, los integrantes de la Comisión Especial del Congreso Nacional denunciaron estar siendo blanco de una sistemática campaña de intimidación y amenazas de muerte por parte de personas desconocidas. ​La diputada Sara Zavala reveló públicamente en el programa Frente a Frente que la situación ha empeorado en las últimas horas.

Según su testimonio, han recibido llamadas y mensajes de texto intimidantes durante altas horas de la noche y la madrugada. Zavala detalló que estas acciones buscan amedrentar a los legisladores tras las conclusiones presentadas en el dictamen que señala un presunto boicot al proceso electoral. Mostró como evidencia el chat de WhatsApp donde tiene repetidas llamadas y mensajes ofensivos. ​Ante esta situación, EL HERALDO consultó a otros miembros de la comisión, quienes bajo condición de anonimato confirmaron que el asedio es generalizado.