Diputados que integran comisión para el juicio político contra funcionarios del CNE y el TJE

Varios rostros reconocidos integran la comisión de investigación para el juicio político contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa; el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán; y dos funcionarios más: Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez.
En la lista figura la diputada Tania Pinto, del Partido Nacional, quien es la presidenta de la comisión. El juicio político avanza con la comparecencia de testigos; este miércoles 15 de abril testificarán Ana Paola Hall y Cossette López, consejeras del CNE.
A la lista se suma la diputada Lissi Matute Cano, también del Partido Nacional, quien se desempeña como vicepresidenta de la comisión de investigación.
La comisión de investigación también está integrada por Alberto Cruz, quien funge como secretario y pertenece al Partido Liberal.
Asimismo, se incorpora Kilvett Bertrand, del Partido Nacional, quien también formó parte de la comisión de investigación en el juicio político contra el exfiscal Johel Zelaya.
La comisión de investigación del juicio político contra cuatro funcionarios electorales también está conformada por la periodista Sarahí Espinal, del Partido Liberal.
La periodista Sara Zavala, del Partido Nacional, también integra la comisión de investigación.
Luz Ernestina Mejía también fue parte de la comisión de investigación del juicio político contra Johel Zelaya y ahora integra la comisión del proceso actual.
El periodista Arnold Burgos, del Partido Nacional, también forma parte de la comisión de investigación.
Finalmente, se suma a la lista la diputada del Partido Liberal, Alejandra Vallecillo.