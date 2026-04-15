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Diputados que integran comisión para el juicio político contra funcionarios del CNE y el TJE

Un total de nueve diputados conforman la comisión de investigación para el juicio político contra cuatro altos funcionarios del TJE y el CNE. ¿Quiénes son?

  • Actualizado: 15 de abril de 2026 a las 14:46
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Varios rostros reconocidos integran la comisión de investigación para el juicio político contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa; el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán; y dos funcionarios más: Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez.

 Foto: Redes sociales
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En la lista figura la diputada Tania Pinto, del Partido Nacional, quien es la presidenta de la comisión. El juicio político avanza con la comparecencia de testigos; este miércoles 15 de abril testificarán Ana Paola Hall y Cossette López, consejeras del CNE.

 Foto: EL HERALDO
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A la lista se suma la diputada Lissi Matute Cano, también del Partido Nacional, quien se desempeña como vicepresidenta de la comisión de investigación.

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La comisión de investigación también está integrada por Alberto Cruz, quien funge como secretario y pertenece al Partido Liberal.

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Asimismo, se incorpora Kilvett Bertrand, del Partido Nacional, quien también formó parte de la comisión de investigación en el juicio político contra el exfiscal Johel Zelaya.

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La comisión de investigación del juicio político contra cuatro funcionarios electorales también está conformada por la periodista Sarahí Espinal, del Partido Liberal.

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La periodista Sara Zavala, del Partido Nacional, también integra la comisión de investigación.

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Luz Ernestina Mejía también fue parte de la comisión de investigación del juicio político contra Johel Zelaya y ahora integra la comisión del proceso actual.

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El periodista Arnold Burgos, del Partido Nacional, también forma parte de la comisión de investigación.

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Finalmente, se suma a la lista la diputada del Partido Liberal, Alejandra Vallecillo.

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