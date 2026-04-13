Convocan a reunión de la comisión de juicio político para el martes 14 de abril

Tegucigalpa, Honduras.-Para el martes 14 de abril fue convocada la comisión de juicio político para seguir con el proceso en contra de Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE); el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, y los suplentes Gabriel Gutiérrez Peralta y Lourdes Maribel Mejía Estapé.

La presidenta de la comisión, Tania Pinto, informó que el día martes se continuará con la presentación de pruebas testificales en el caso de los cuatro acusados.

"Para el día de mañana, esta comisión va a habilitar días y horas inhábiles, porque el día de mañana, de todos es sabido que es feriado nacional, entonces tenemos que habilitar días y horas inhábiles", detalló Pinto.

La diputada nacionalista reafirmó que la "comisión está actuando con respeto irrestricto a la Constitución de la República, a la Ley Especial de Juicio Político, respetando el derecho a la legítima defensa, el debido proceso, el principio de contradicción de los denunciados".

En relación a lo que va a pasar el martes, Pinto aseguró que aún están definiendo los testigos. "Va a haber personal de los entes involucrados en los hechos, involucrados en las denuncias hoy presentadas; obviamente, va a haber personal del Tribunal de Justicia Electoral, va a haber personal del Consejo Nacional Electoral y van a haber testigos que han solicitado colaborar con el proceso porque recuerden que esta comisión hizo una solicitud e invitación pública a todo aquel que quisiera colaborar en la sustanciación de este juicio".