Nada prueba que la comisión especial del juicio político contra Mario Morazán haya usado ChatGPT para formular preguntas

Tegucigalpa, Honduras.- Nada prueba que la comisión especial que sustancia el juicio político contra el magistrado suspendido del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, haya usado ChatGPT para formular las preguntas planteadas durante la audiencia, pese a lo que asegura una publicación difundida en redes sociales. Mensajes compartidos en Facebook sostienen (literalmente) que la “Comisión de Juicio Político usó ChatGPT para hacer preguntas a Mario Morzán”, una afirmación que circula en una imagen publicada desde el 13 de abril y compartida más de 200 veces.

El Congreso Nacional inició ese día el proceso de juicio político contra varios funcionarios vinculados a organismos electorales, entre ellos Morazán, magistrado del TJE, y Marlon Ochoa, consejero propietario del Consejo Nacional Electoral (CNE). Las denuncias que dieron paso al procedimiento fueron presentadas por ciudadanos y organizaciones de sociedad civil ante la Fiscalía General de la República y la Corte Suprema de Justicia. Entre los señalamientos figuran supuestas actuaciones contrarias a la Constitución, así como presunta negligencia e incompetencia en el ejercicio del cargo. La comisión especial está conformada por nueve diputados: Tania Pinto, presidenta; Lissi Matute Cano, vicepresidenta; Alberto Cruz, secretario; y los congresistas Saraí Espinal, Kilvett Bertrand, Sara Zavala, Luz Ernestina Mejía, Arnold Burgos y Alejandra Vallecillo.

Sin evidencia de la acusación