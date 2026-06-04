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Presidente Nasry Asfura pide a funcionarios seguir su ritmo de trabajo

El mandatario hondureño dejó claro que su administración exigirá disciplina y resultados a los funcionarios públicos, advirtiendo cambios en el equipo de gobierno

  • Actualizado: 04 de junio de 2026 a las 00:00
Presidente Nasry Asfura pide a funcionarios seguir su ritmo de trabajo

El presidente de la República, Nasry Juan Asfura Zablah, fue consultado sobre si hará cambios en su gabinete de Gobierno.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- “Quien no entienda nuestras ideas y nuestro ritmo de trabajo, no va a trabajar conmigo”. En esos términos se pronunció el presidente de la República, Nasry Juan Asfura Zablah, ayer al ser consultado sobre posibles cambios en el gabinete de Gobierno.

El mandatario dio declaraciones en el marco de su participación en el III Foro Iberoamericano de Turismo que se desarrolla en San Pedro Sula.

Asfura señaló que continúa evaluando el desempeño de ministros, directores y gerentes, y advirtió que quienes no comprendan la visión y el ritmo de trabajo de su administración no podrán acompañarlo en esta etapa de Gobierno.

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“Quien no entienda nuestras ideas y nuestro ritmo de trabajo, no va a trabajar conmigo”, advirtió el mandatario, aunque evitó mencionar nombres de los funcionarios que nombró y que son cuestionados porque no dan los resultados esperados en cada una de las dependencias estatales.

“Todo en su debido momento se los voy a comunicar”, puntualizó el gobernante hondureño a los representantes de los medios de comunicación en la zona norte del país.

El presidente Asfura advirtió a los funcionarios que integran su gabinete que deben cumplir con su trabajo y seguir el ritmo de la administración, porque de lo contrario, “no continuarán en sus cargos”.

El mandatario ha enfatizado que la gestión gubernamental requiere compromiso, eficiencia y resultados para cumplir con los objetivos planteados durante su Gobierno.

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A más de cuatro meses de haber asumido la administración, el presidente de la República solo ha realizado una remoción en el engranaje gubernamental y es el de la abogada Elizabeth Rodríguez, quien se desempeñaba como directora de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y fue nombrada como secretaria ejecutiva de la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (Cicesct), en sustitución de Sua Martínez.

Mientras que en la OABI fue nombrado el abogado Jorge Alberto Cálix.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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