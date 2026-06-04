Presidente Nasry Asfura pide a funcionarios seguir su ritmo de trabajo

Tegucigalpa, Honduras.- “Quien no entienda nuestras ideas y nuestro ritmo de trabajo, no va a trabajar conmigo”. En esos términos se pronunció el presidente de la República, Nasry Juan Asfura Zablah, ayer al ser consultado sobre posibles cambios en el gabinete de Gobierno. El mandatario dio declaraciones en el marco de su participación en el III Foro Iberoamericano de Turismo que se desarrolla en San Pedro Sula. Asfura señaló que continúa evaluando el desempeño de ministros, directores y gerentes, y advirtió que quienes no comprendan la visión y el ritmo de trabajo de su administración no podrán acompañarlo en esta etapa de Gobierno.

“Quien no entienda nuestras ideas y nuestro ritmo de trabajo, no va a trabajar conmigo”, advirtió el mandatario, aunque evitó mencionar nombres de los funcionarios que nombró y que son cuestionados porque no dan los resultados esperados en cada una de las dependencias estatales. “Todo en su debido momento se los voy a comunicar”, puntualizó el gobernante hondureño a los representantes de los medios de comunicación en la zona norte del país. El presidente Asfura advirtió a los funcionarios que integran su gabinete que deben cumplir con su trabajo y seguir el ritmo de la administración, porque de lo contrario, “no continuarán en sus cargos”. El mandatario ha enfatizado que la gestión gubernamental requiere compromiso, eficiencia y resultados para cumplir con los objetivos planteados durante su Gobierno.