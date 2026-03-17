Gobierno vigilará especulación en precios de la canasta básica tras alza en combustibles

Tegucigalpa, Honduras.-Ante el reciente incremento en los precios de los combustibles en Honduras, autoridades del gobierno aseguraron que se mantendrán vigilantes para evitar abusos y especulación en los costos de productos y servicios a nivel nacional.

El subsecretario de Desarrollo Empresarial y Comercio Interior, Fernando Fortín, señaló que el impacto del alza en los carburantes es significativo, debido a que se trata de un insumo clave que influye en toda la cadena de valor, desde la producción hasta el consumidor final.

“El combustible es un insumo transversal, porque afecta toda la cadena de valor, de costos, desde el productor hasta que llega al consumidor. El precio del barril subió bastante; los conocedores del tema creen que esto durará solo un mes y después se estabilizará”, explicó en Radio América el funcionario.