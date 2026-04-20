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Último adiós a Dany Molina, hijo de un alcalde, hallado muerto dentro de una casa en Lempira

Dany Evenilson Molina era hijo del alcalde de San Sebastián, Lempira. El cadáver del joven fue hallado sin vida al interior de una vivienda

  • Actualizado: 20 de abril de 2026 a las 14:03
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Familiares y amigos dieron el último adiós al hijo del alcalde Lucio Molina, del municipio de San Sebastián, Lempira.

 Foto: Redes sociales
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La tarde de este lunes 20 de abril, vecinos, familiares y amigos se congregaron para el sepelio del joven Dany Molina.

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Rodeado de flores y en medio de mucha tristeza, el joven fue sepultado, luego de que su cuerpo fuese hallado sin vida al interior de una vivienda en la colonia Inprema.

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Una multitud de personas acompañó al joven en su sepelio, donde también estuvieron presentes su padre, el alcalde, su madre y su hermana.

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Se conoció que el joven estudió en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Vecinos se percataron de que estaba sin vida al interior de la vivienda y avisaron a las autoridades.

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Tras el llamado de alerta, agentes de la Policía Nacional se presentaron a la vivienda donde se encontraba el cuerpo y confirmaron que no tenía signos vitales.

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El joven murió en el municipio de Gracias. Una de las escenas más tristes fue cuando el alcalde llegó y, entre lágrimas, confirmó que su hijo había fallecido.

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El cuerpo del joven fue hallado el pasado domingo; tras el levantamiento cadavérico fue trasladado a la morgue, donde se le realizó la respectiva autopsia.

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Preliminarmente, las autoridades informaron que no presentaba signos de violencia, por lo que será la autopsia la que revelará la causa exacta de su muerte.

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Mientras avanzan las investigaciones, familiares y amigos ya le dieron el último adiós al joven, quien tenía un futuro prometedor.

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