El río Guacerique se seca y las represas del DC se acercan al punto crítico del 25%

Tegucigalpa, Honduras. -El río Guacerique, uno de los principales afluentes de la represa Los Laureles, muestra una marcada reducción de su caudal, en medio de la disminución de los niveles de agua de las fuentes que abastecen a Tegucigalpa.

Durante un recorrido realizado por EL HERALDO aguas arriba de la represa Los Laureles, bajo el puente vehicular del anillo periférico, se constató el deterioro del cauce en un sector que forma parte del área del embalse.

En época lluviosa, este punto suele presentar un cauce de mayor amplitud. Sin embargo, actualmente el agua se concentra en un estrecho canal que serpentea entre los sedimentos acumulados y la maleza.

El lecho del río permanece expuesto en amplias extensiones, donde se observan suelos arcillosos agrietados y vegetación que comienza a crecer sobre el terreno seco.

La disminución del caudal también queda expuesta en las orillas, donde la tierra desnuda y las zonas erosionadas contrastan con algunos sectores que todavía conservan áreas verdes.

Esta situación ocurre mientras las principales represas que abastecen de agua potable a Tegucigalpa se encuentran cerca de alcanzar sus niveles críticos, de acuerdo con el reporte de embalses de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), correspondiente al lunes 7 de septiembre de 2026.

El informe establece un nivel de riesgo hídrico alto para el sistema de abastecimiento de la capital, una situación que mantiene bajo vigilancia el comportamiento de los embalses Los Laureles y La Concepción.