Cortes de energía eléctrica programados para este martes 8 de septiembre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) programó varios cortes de luz para este martes -8 de septiembre- en los departamentos de Cortés, Santa Bárbara, Lempira y Yoro. Decenas de aldeas, residenciales y colonias se verán afectadas ante la falta de este suministro desde las 8:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde. La falta de energía se debe a los trabajos de mantenimiento que se están realizando en la zona, por lo que los pobladores deberán prepararse con antelación. Aquí le damos la lista de zonas afectadas:

Choloma, Cortés de 8:45 a. m. a 2:45 p. m.

Residencial Las Fuentes, aldea Monterrey y bajos de Choloma (aldeas La Bueso, Montañuelas, La Fúnez, La Gálvez, La Coroza, La Rosita, Banderas, Sabana Verde).

Yoro de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.

Zona sur del municipio de Yorito, Luquigüe, Vallecillo, Mina Honda, La Patastera, El Plantel, Los Higueros, Higuerito Quemado, Nueva Esperanza, Jalapa Abajo, Jalapa Arriba, Río Abajo, La Albardilla, San Antonio, Desmonte, Sulaco, Marale, El Jaral, Ojo de Agua, Palo Copado, San Juan, San Juancito, Los Noques, Las Delicias, Santa Cruz, El Espinal, El Tablón, La Laguna de Quetzalapa, Perulapa, El Rodeo, San José del Potrero, Victoria, Las Vegas, Guachipilín, Jacagua, La 4, La 14, La Sabana del Blanco, El Zapote, Los Mangos, El Hornito, Cielito Azul, La Peña.

San Pedro Sula de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Zonas afectadas: Bo. Barandillas (sur), Col. Smith (sur), Col. Alameda, Bo. San Fernando (norte), Col. Ruiz, Col. Geisha, Col. Universal, Res. La Florida, Parque Industrial El Barón, Hospital y Clínica del Ojo, Colonia Odilón Ayestas, Anexo La Florida, Seaboard Marine, Col. El Limonar, Col. Carmen Inva, Col. Villas del Carmen, Col. Reparto del Carmen, Col. Nueva Esperanza, Col. Miguel Ángel Pavón Inva, Anexo Florida, Col. Villas del Carmen II.

Santa Bárbara y Lempira de 8:30 a. m. a 2:30 p. m.