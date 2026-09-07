Anuncian pavimentación de 13.5 kilómetros entre Nacaome y Coray

​Durante una inspección técnica realizada en la zona, una comisión integrada por autoridades del Poder Legislativo, Ejecutivo y gobiernos locales constató el estado del tramo y anunció la programación del proceso de licitación.

La obra abarcará una longitud de 13.5 kilómetros con concreto hidráulico, un material diseñado para garantizar durabilidad frente al alto tráfico y las condiciones climáticas del sur del país.

Tegucigalpa, Honduras.- Tras años de espera y constantes gestiones por parte de la comunidad, las autoridades del Congreso Nacional y la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) confirmaron que las obras para la pavimentación del tramo carretero entre los municipios de Nacaome y San Francisco de Coray comenzarán entre noviembre y diciembre de este año.

El recorrido sirvió para precisar las fechas que darán apertura al proyecto de infraestructura, el cual conectará de manera más eficiente a diversos municipios del departamento de Valle.​

El proyecto de pavimentación requerirá un presupuesto estimado que oscila entre los 250 y 350 millones de lempiras. Estos fondos estarán destinados tanto al tendido de la carpeta de pavimento de alta resistencia como a la ejecución de obras complementarias de drenaje, estabilización de taludes y señalización vial requeridas en este trayecto intermunicipal.

​"Son casi 13.5 kilómetros de concreto hidráulico que se van a realizar y le van a traer un desarrollo importante al departamento de Valle, a Nacaome y a San Francisco de Coray", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.

El titular del Poder Legislativo destacó que este proyecto vial dinamizará la economía del sector al facilitar el transporte de productos agrícolas, fomentar el turismo regional y generar empleo local directo e indirecto durante su fase de ejecución.

Asimismo, ratificó el compromiso de la Cámara Legislativa para garantizar que los recursos públicos asignados a obras de infraestructura vial en la zona sur se ejecuten con transparencia y celeridad.

​Por su parte, el titular de la SIT, Aníbal Ehrler, ofreció los detalles técnicos y los plazos administrativos estipulados para la puesta en marcha de la obra.

El funcionario confirmó que los estudios socioambientales y de diseño estructural del corredor vial ya se encuentran terminados de forma satisfactoria.

​La hoja de ruta contempla que las bases del concurso público se divulgarán a finales del presente mes para cumplir con los plazos que manda la Ley de Contratación del Estado. En ese sentido, las empresas constructoras e inspecciones interesadas podrán presentar sus propuestas formales para ser evaluadas por el comité técnico.

​"La licitación se publicará entre el 20 y el 30 de septiembre, para recibir ofertas en octubre y adjudicar el proyecto a finales de ese mismo mes", afirmó Ehrler.

​El ministro de la SIT puntualizó que el impacto de la obra trasciende el aspecto vial, pues la infraestructura actúa como un catalizador social que facilita el acceso de la población rural a los centros hospitalarios de la región y permite que estudiantes y docentes se trasladen con mayor seguridad a escuelas e institutos.

Añadió que, una vez concluida la primera fase del pavimento, se prevé la ejecución de inversiones complementarias para la construcción de puentes y cajas de alcantarilla en puntos críticos de la vía.

​El financiamiento y la planificación de esta vía había enfrentado retrasos en años anteriores debido a la reorientación de fondos de emergencia provocada por el paso de los fenómenos meteorológicos Eta e Iota, que afectaron gravemente la red vial nacional.

No obstante, las autoridades municipales lograron reinsertar el tramo dentro de las prioridades de la red básica del departamento.​"El mejoramiento de este tramo permitirá elevar el comercio y la inversión en el municipio, además de contribuir decididamente a la generación de fuentes de trabajo para nuestra gente", manifestó Jerson Paz, alcalde de San Francisco de Coray.

​El edil añadió que la carretera representa la principal arteria de comunicación del municipio con el resto del departamento de Valle y con la zona central del país, por lo que el inicio de los trabajos generará un impacto directo en la reducción de costos de transporte para los productores locales.