SIT impulsa plan de inversión para restaurar la Ruta Nacional 89 y conectar tres departamentos

La segunda etapa inicia con la pavimentación dual del tramo Morolica- Bado Ancho y Bado Ancho–Texiguat.Finalmente la tercera sección comprenderá la pavimentación de los tramos de Liure–San Andrés-Texiguat.El funcionario explicó que de manera complementaria, en cada uno de los municipios contemplados en el proyecto, se ejecutarán intervenciones puntuales de 500 metros lineales de pavimento de concreto, priorizando los sectores con mayor deterioro y tránsito.El ministro de Infraestructura y Transporte, destacó la importancia de esta intervención para las comunidades beneficiadas.La SIT informó que, una vez concluida esta primera y segunda etapa, se desarrollará una tercera fase que comprenderá los tramos Sabanagrande–Nueva Armenia y Nueva Armenia–Texiguat, consolidando la conectividad de esta importante ruta nacional."Con este plan de inversión, la SIT reafirma su compromiso de recuperar la red vial del país, reducir el aislamiento de las comunidades y generar mejores condiciones para el comercio, la producción agrícola, el acceso a los servicios básicos y el desarrollo de los municipios del sur de Honduras", concluyó Aníbal Ehrler.