SIT impulsa plan de inversión para restaurar la Ruta Nacional 89 y conectar tres departamentos

Tegucigalpa, Honduras.-Con el objetivo de evaluar las necesidades de infraestructura en zonas de los departamentos de Francisco Morazán, El Paraíso y Choluteca, autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) encabezadas por el ministro Aníbal Ehrler, realizaron una visita técnica y definir una ruta de inversión para la restauración integral de la Ruta Nacional 89. Los tramos carreteros por más de cinco décadas han permanecido en condiciones de abandono y se busca el desarrollo que es una de las tareas asignadas por el presidente de la República Nasry Asfura. El recorrido que hicieron las autoridades permitió evaluar las necesidades de infraestructura a lo largo del tramo que inicia en Lizapa en Maraita en Francisco Morazán, Yauyupe, Texiguat, San Andrés y Nueva Armenia hasta conectar con Sabanagrande en Francisco Morazán y con ello devolver la conectividad a los municipios del sur de El Paraíso y fortalecer el desarrollo económico y social de la región.

Como parte del plan de intervención, la SIT iniciará de manera inmediata trabajos de mantenimiento puntual en la red no pavimentada, que incluirán el raspado y conformación tipo 1 de la calzada, la sustitución de alcantarillas, mantenimiento de cunetas y obras de drenaje, así como el aporte de material selecto mediante balastrado de diez centímetros y la rehabilitación de obras de paso dañadas. "Estamos trazando una ruta de inversión que permitirá conectar a los municipios del sur de El Paraíso con Francisco Morazán y Choluteca. Esta carretera ha esperado más de 50 años por una respuesta del Estado y hoy estamos dando el primer paso para devolverle oportunidades, desarrollo y mejores condiciones de vida a miles de familias", dijo el ministro Aníbal Ehrler. Asimismo, anunció que en los próximos 15 días dará inicio el proceso de pavimentación, dividido en tres frentes de trabajo: la primera consiste en la pavimentación del tramo Yauyupe–comunidad de Coato, en dirección hacia Maraita, con una longitud aproximada de 14 kilómetros.