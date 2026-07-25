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SIT impulsa plan de inversión para restaurar la Ruta Nacional 89 y conectar tres departamentos

La intervención por parte de las autoridades gubernamentales es para restaurar las vías de comunicación que se encuentran completamente destruidas

  • Actualizado: 25 de julio de 2026 a las 13:10
SIT impulsa plan de inversión para restaurar la Ruta Nacional 89 y conectar tres departamentos

En el municipio de Texiguat, El Paraíso, se realiza la pavimentación de un importante tramo con concreto hidráulico, lo que permitirá una mejor movilidad por la zona.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Con el objetivo de evaluar las necesidades de infraestructura en zonas de los departamentos de Francisco Morazán, El Paraíso y Choluteca, autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) encabezadas por el ministro Aníbal Ehrler, realizaron una visita técnica y definir una ruta de inversión para la restauración integral de la Ruta Nacional 89.

Los tramos carreteros por más de cinco décadas han permanecido en condiciones de abandono y se busca el desarrollo que es una de las tareas asignadas por el presidente de la República Nasry Asfura.

El recorrido que hicieron las autoridades permitió evaluar las necesidades de infraestructura a lo largo del tramo que inicia en Lizapa en Maraita en Francisco Morazán, Yauyupe, Texiguat, San Andrés y Nueva Armenia hasta conectar con Sabanagrande en Francisco Morazán y con ello devolver la conectividad a los municipios del sur de El Paraíso y fortalecer el desarrollo económico y social de la región.

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Como parte del plan de intervención, la SIT iniciará de manera inmediata trabajos de mantenimiento puntual en la red no pavimentada, que incluirán el raspado y conformación tipo 1 de la calzada, la sustitución de alcantarillas, mantenimiento de cunetas y obras de drenaje, así como el aporte de material selecto mediante balastrado de diez centímetros y la rehabilitación de obras de paso dañadas.

"Estamos trazando una ruta de inversión que permitirá conectar a los municipios del sur de El Paraíso con Francisco Morazán y Choluteca. Esta carretera ha esperado más de 50 años por una respuesta del Estado y hoy estamos dando el primer paso para devolverle oportunidades, desarrollo y mejores condiciones de vida a miles de familias", dijo el ministro Aníbal Ehrler.

Asimismo, anunció que en los próximos 15 días dará inicio el proceso de pavimentación, dividido en tres frentes de trabajo: la primera consiste en la pavimentación del tramo Yauyupe–comunidad de Coato, en dirección hacia Maraita, con una longitud aproximada de 14 kilómetros.

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La segunda etapa inicia con la pavimentación dual del tramo Morolica- Bado Ancho y Bado Ancho–Texiguat.

Finalmente la tercera sección comprenderá la pavimentación de los tramos de Liure–San Andrés-Texiguat.

El funcionario explicó que de manera complementaria, en cada uno de los municipios contemplados en el proyecto, se ejecutarán intervenciones puntuales de 500 metros lineales de pavimento de concreto, priorizando los sectores con mayor deterioro y tránsito.

El ministro de Infraestructura y Transporte, destacó la importancia de esta intervención para las comunidades beneficiadas.

La SIT informó que, una vez concluida esta primera y segunda etapa, se desarrollará una tercera fase que comprenderá los tramos Sabanagrande–Nueva Armenia y Nueva Armenia–Texiguat, consolidando la conectividad de esta importante ruta nacional.

"Con este plan de inversión, la SIT reafirma su compromiso de recuperar la red vial del país, reducir el aislamiento de las comunidades y generar mejores condiciones para el comercio, la producción agrícola, el acceso a los servicios básicos y el desarrollo de los municipios del sur de Honduras", concluyó Aníbal Ehrler.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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