Olimpia recibe dura noticia antes de enfrentar a Luis Ángel Firpo en Copa Centroamericana

Tegucigalpa, Honduras.- El Olimpia ya prepara su viaje a El Salvador para enfrentar al Luis Ángel Firpo en los cuartos de final de la Copa Centroamericana, pero no podrá contar con su lateral izquierdo titular, Carlos Emanuel Cuello. El defensor uruguayo deberá cumplir un partido de suspensión tras acumular dos tarjetas amarillas durante la fase de grupos (frente a Alianza y Saprissa). Aunque las amonestaciones se limpian para la siguiente ronda, los castigos pendientes se tienen que pagar.

Esta ausencia deja un hueco complicado para el entrenador Eduardo Espinel en la banda izquierda. Cristian Canales es la opción más clara para tomar el puesto. El joven de 20 años llegó esta temporada al Olimpia desde el CD Choloma.