Manuel Zelaya: "Unos oran por mí y otros quieren que me vaya al infierno”

Tegucigalpa, Honduras. .-El expresidente Manuel Zelaya viajará este lunes a México en un vuelo privado para continuar sus estudios médicos, después de haber sido sometido de emergencia a una cirugía tras detectarse una acumulación de líquido alrededor del corazón. Zelaya relató al canal HCH que el cuadro comenzó el pasado miércoles, cuando sintió presión en el tórax y falta de aire. Aunque inicialmente pudo continuar con sus actividades, decidió comunicarse con su médico personal. “Un proceso de altísima urgencia, emergencia de gravedad, casi sorpresiva. Creo que fue el miércoles durante el día. No había pasado absolutamente nada, sino que empecé a sentir una presión en el tórax, una presión que no pasaba tampoco a ser más que una presión, y además cierto como falta de aire, falta de oxígeno. Ese fue como el primer acontecimiento que se dio”, declaró. Después de ser valorado por su médico, Zelaya acudió a una clínica para realizarse un electrocardiograma. Según relató, el examen detectó una arritmia, por lo que posteriormente le practicaron un ultrasonido.

El expresidente aseguró que fue durante ese estudio cuando los médicos determinaron la gravedad de su condición. “Entonces me dicen: ´mire, esto es grave, mire lo que está pasando aquí´. Y el corazón cómo se batía dentro de un mar, óiganme, parecen olas. Ese pobre corazón estaba luchando contra una cantidad de agua y una cantidad de sangre que era increíble”, señaló. Según Zelaya, los médicos le indicaron que debía ser sometido de inmediato a una cirugía. “Si usted no entra a sala de operación en diez minutos, así me dijo, el corazón va a tener un infarto inmediato, va a hacer una parálisis inmediata”, afirmó que le advirtió el especialista. Zelaya contó que inicialmente se negó a entrar al quirófano, pero finalmente aceptó después de consultar con su familia. Durante la intervención, según su relato, le colocaron tubos para drenar líquido. “Entonces me metieron una gran daga por el frente, por el pecho, una gran daga y metieron un tubo ahí; empezó a salir agua durante 24 horas y me metieron otra daga, una puñalada la que te meten en el pulmón y empezó a salir agua del pulmón”, declaró. El expresidente aseguró que ya fue dado de alta y que ahora los médicos buscan determinar qué provocó el padecimiento. “Ya ahora ya me cerraron, ya me sacaron los tubos, ya me dieron de alta este fin de semana y ahora lo que quiere el doctor es que siga, que deje un diagnóstico de las causas que provocaron...”, explicó. Zelaya aseguró que se encuentra bien después de la emergencia médica. “No, yo estoy muy bien, física, anímica, espiritual, filosófica, ideológicamente, políticamente, socialmente, administrativamente, tengo una experiencia en esta vida”, expresó.

Zelaya viajará a México

El exmandatario confirmó que continuará sus estudios clínicos en México, debido a que, según explicó, sus médicos consideran necesario realizar análisis especializados para determinar el origen del problema. “Me voy a trasladar a un hospital en este momento público en el país vecino. Y ahí tienen todo lo que necesitan, que lo están recomendando los mismos médicos”, manifestó. Zelaya también fue consultado sobre si los médicos habían descartado que su padecimiento pudiera estar relacionado con cáncer. “No, no, no, de ninguna manera, cáncer es...”, respondió. El expresidente dijo que no proporcionará detalles sobre su traslado debido a razones de seguridad. “No voy a dar... con todo respeto y con todo aprecio que tengo para ustedes, no voy a dar más detalles por el asunto de seguridad, tengo enemigos”, declaró.

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